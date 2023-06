Football : Richard Goyet quitte le Nîmes Olympique

Une page se tourne au Nîmes Olympique. Richard Goyet, 49 ans, quitte le club. Le Nîmois l'a annoncé ce samedi sur son compte LinkedIn. Il était au sein de l'équipe première depuis sept ans. Préparateur physique, il a notamment connu la montée en Ligue 1 en 2018. "Je suis fier et heureux d’avoir pu partager tous ces moments, qui ont rythmé la vie du club. Je tiens à remercier particulièrement l’ensemble des techniciens et joueurs qui m’ont fait confiance, avec qui j’ai pu grandir. Mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre, au quotidien à la Bastide, au siège et au stade des Antonins" affirme-t-il.

Entraîneur intérimaire après le départ de Nicolas Usaï en 2022, l'ancien joueur du Nîmes Olympique, de Vergèze et de Lunel, part le "coeur serré". Il précise également que "le Nîmes Olympique a besoin de retrouver une dynamique, pas seulement au travers des résultats mais surtout autour d’une envie de fédérer et d’avancer collectivement, étape par étape, autour d’un projet simple, avec des valeurs fortes, dont l’humilité et surtout l’humanité. Je souhaite au Nîmes Olympique le meilleur pour la suite" conclut-il.