Football: Rombas crée la surprise en Coupe de France et se qualifie pour le 8ème tour!

Face aux Vosgiens de Thaon, pourtant deux divisions au-dessus, Rombas crée l'exploit en s'imposant sur sa pelouse 2-0. Déjà historique d'être présent à ce niveau-là de la compétition, le club de football mosellan poursuit son aventure en Coupe de France avec un huitième tour.

Le charme de la Coupe de France continu d'opérer. Si parler de David contre Goliath, le faible contre le fort, serait exagéré pour qualifier la rencontre, la joie des joueurs rombasiens à la fin de la rencontre et du public, venu en nombre, montre combien l'exploit est immense.

Sur le score de 2-0, le club de football de Rombas, qui évolue en Régional 3 (l'équivalent de la huitième division) se défait des Vosgiens de Thaon, deux strates au-dessus (en Régional 1) et s'offre un billet pour le huitième tour de la compétition.

Vous vouliez que je leur dise quoi? Tout est dans la tête. Il fallait se battre, ils l'ont fait."- Mounir El Meziane, entraîneur de l'UL Rombas.

Ce septième tour avait déjà tout lieu d'une fête: première fois que l'UL Rombas atteignait ce stade de la compétition. Rien n'aurait pu la gâcher, ni les trombes d'eau avant la rencontre, ni les fans de Thaon venus en nombre, près de 80, et qui donnent de la voix. Les plus de 200 supporteurs rombasiens observent fébrilement leurs poulains être dominés en première période. Sur le banc, Mounir El Meziane, l'entraineur, reste stoïque.

Le tirage du huitième tour: le 14 novembre

Car dominer n'est pas gagner, et bien que les adversaires du jours se créent des occasions, aucune ne parvient au fond des filets. Pendant ce temps, le doute s'installe, les contres des rouges de Rombas se font plus mordants, jusqu'à trouver la faille à la 81 ème minute.

Si dans les tribunes, on laisse éclater sa joie, la délivrance totale ne se fera à la 90 ème minute, après un pénalty sifflé et transformé. 2-0 pour les locaux, le score ne changera plus, et rien ne peut entacher la fête, ni un but refusé aux Vosgiens pour hors-jeu, ni le carton rouge pour un joueur de Rombas pour un tacle dangereux.

Chacun à déjà la tête tournée vers ce huitième tour désormais; chacun rêve à sa façon: certains veulent affronter une "petite" équipe pour continuer l'aventure, d'autres, au contraire veulent "tâter du gros", un club de Ligue 2, les professionnels. Il faudra patienter jusqu'à ce mardi 14 novembre, date du tirage. Les rencontres auront lieux le week-end du 2 et 3 décembre.