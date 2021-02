Football : Sablé affronte Saumur pour une place en 32es de finale de la Coupe de France

Quatre jours après la victoire contre Élan de Gorges, Sablé reprend son chemin en coupe de France de football. Ce match contre Saumur, mercredi à 13h30 à Sablé, est la troisième rencontre officielle des sarthois seulement, depuis le mois d'octobre à cause de l'arrêt du championnat. Jouer au foot, c’est un bonheur pour Baptiste Foucault, le défenseur de 23 ans : "Cela fait du bien au mental. Ça fait du bien aussi de se confronter à d’autres joueurs. Depuis quelques temps on faisait des oppositions entre nous. Là on peut rencontrer des vrais adversaires, c’est mieux que rien."

Le Sablé FC (N3) affronte Saumur (N3) en Coupe de France. © Radio France - Victor Vasseur

Jouer libérer, malgré l’enjeu

La victoire est impérative pour simplement continuer à jouer au foot, et disputer des vrais matchs estime Vincent Lorentin, le gardien de but : "Si on veut continuer à jouer et à perdurer dans cette compétition, on n’a pas le choix, on doit gagner, car on n’a aucune perspective de championnat par la suite."

Le Sablé FC (N3) affronte Saumur (N3) en Coupe de France. © Radio France - Victor Vasseur

L'entraîneur Jérôme Drouin va demander à ses joueurs de jouer libérer, malgré l'enjeu. Et regarder les joueurs de Saumur dans les yeux : "C’est du 50/50 pour moi. Ils n’ont pas joué ce week-end donc il y aura plus de fraîcheur, mais nous saurons sur l’euphorie du match gagner. Ça va se jouer à pas grand-chose."

Le Sablé FC (N3) affronte Saumur (N3) en Coupe de France. © Radio France - Victor Vasseur

En cas de victoire ce mercredi après-midi, direction les 32es de finale. Mais dans tous les cas, l'adversaire sera une nouvelle fois un club amateur.