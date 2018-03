Rennes, France

En s'imposant samedi dernier sur la pelouse de la Licorne, à Amiens, le stade Rennais s'est emparé de la cinquième place du championnat de France de ligue 1. Le meilleur classement des Rouge et Noir cette saison. "On dit souvent que l'appétit vient en mangeant et le fait d'être cinquième donne des idées à certains de nos joueurs, mais il faut être très vigilant avec ça", prévient Sabri Lamouchi, l'entraîneur du stade Rennais. "La problématique pour nous est d'avoir de la continuité dans nos prestations, dans nos performances, continuer d'avoir l'état d'esprit que nous avons en ce moment, garder nos valeurs actuelles".

Depuis leur défaite sur le fil lors du derby contre Guingamp le 4 février dernier au Roazhon Park, les Rouge et Noir viennent d'engranger dix points sur douze possibles. Trois victoires (à Lyon, devant Troyes et à Amiens) et un match nul à Caen. "On est bien, on y croit et on ne va pas lâcher", annonce le défenseur Joris Gnagnon. "C'est important d'être sur une bonne dynamique, d'être régulier".

Sabri Lamouchi : " Il faut garder nos valeurs actuelles" © Maxppp - Joël Le Gall

La cinquième place, qui débouchera en fin de saison sur une qualification en ligue Europa en raison de la finale de la coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et Monaco, est maintenant dans tous les esprits rennais. "Je suis ambitieux, et je veux terminer le plus haut possible", clame l'attaquant Whabi Khazri, conscient que le stade Rennais ne pourra pas voir plus haut cette saison. "Je préfère être dans la position dans laquelle nous sommes, que d'être à la place de Saint-Etienne ou Bordeaux (NDLR: les deux prochains adversaires du stade Rennais)" ajoute Sabri Lamouchi, "mais il faut savoir pourquoi nous sommes là, comment nous avons fait pour arriver là. Si on est dans nos valeurs, si on se respecte, si on compte sur notre collectif, si on fait les efforts les uns pour les autres, on avancera". A confirmer samedi au Roazhon Park contre l'AS Saint-Etienne, invaincue de son côté depuis six matches de ligue 1 (dernière défaite en L1 le 21 janvier 1/0 à Nice), après un début de saison compliqué.