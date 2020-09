Saint-Pryvé Saint-Hilaire s'est imposé ce samedi soir face à Versailles à domicile pour la cinquième journée de National 2 au stade du Grand Clos. Victoire 2 buts à 1 avec les buts de Decker et Leroyer. Saint-Pryvé occupe toujours la première place du classement après cinq journées.

Football : Saint-Pryvé Saint-Hilaire s'impose face à Versailles et poursuit sa belle série en National 2

La belle série se poursuit pour Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Le club recevait Versailles ce samedi soir pour le compte de la cinquième journée de National 2 et s'est imposé 2 buts à 1, avec des buts de Decker et Leroyer, en étant mené 1 à 0 à l'heure de jeu. La solidarité prôné par Baptiste Ridira, le coach des Pryvétains a encore frappé au stade du Grand Clos ce samedi.

Résumé du match

Les Pryvétains concèdent un pénalty à la 7e minute de jeu après une main dans la surface de réparation. Heureusement pour Saint-Pryvé, Hunou stoppe le tir. C'est la seule grosse frayeur pour les Pryvétains dans ce début de match. Le score reste nul et vierge à la mi-temps, 0-0.

En seconde période, Versailles pousse et ouvre le score sur corner à la 58e minute de jeu par l'intermédiaire de Delgado. L'intensité physique monte d'un cran et les Pryvétains poussent pour revenir au score. Les Versaillais se montrent très dangereux en contre et sur centre mais Hunou le portier de Saint-Pryvé reste vigilant sur sa ligne.

A la 73e minute de jeu, après un cafouillage dans la surface de réparation versaillaise, Vincent Decker reprend le ballon du gauche et trompe le portier de Versailles ! Saint Pryvé égalise et se projette un peu plus vers l'avant.

Près de 10 minutes plus tard, à la 84e minute, Alexandre Leroyer frappe de loin et trouve le petit filet gauche de la cage de Versailles. Les Pryvétains s'imposent 2-1 au terme d'une rencontre qu'ils n'ont pas mené de bout en bout mais qui prouve une nouvelle fois leur belle solidarité.

Prochaine rencontre face à la réserve de Lorient

Les hommes de Baptiste Ridira se tournent maintenant vers la sixième journée de National 2. Ils se déplaceront dans le Morbihan, à Lorient, pour y affronter la réserve à 18h00 samedi prochain.