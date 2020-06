Football : Bilbao et Saint-Sébastien villes hôtes de la phase finale de la Ligue des Champions féminine

Le tournoi final qui permettra de désigner le vainqueur de la Ligue des champions féminine sera organisé à Bilbao et à Saint-Sébastien à la fin de l'été, du 21 au 30 août.

Les stades de San Mamés et Anoeta et vont accueillir trois matches chacun. La finale, se disputera dans l'enceinte de la Real

La Ligue des champions féminine de football, interrompue avant les quarts de finale en raison de la pandémie de coronavirus, va reprendre et se terminer au Pays Basque sud.

Un tournoi de fin avec des matchs "secs". Les sept dernières rencontres de la compétition se dérouleront à Saint-Sébastien et Bilbao, à partir du 21 août. Les stades d'Anoeta et San Mamés vont accueillir trois matches chacun. La finale se disputera dans l'enceinte de la Real Sociedad, Anoeta, le 30 août.

Les quarts de finale se joueront les 21 et 22 août à 18 et 21 heures. Les demi-finales auront lieu le 26 au plus tard, de manière à laisser quatre jours de repos avant la finale.

Pour rappel, deux formations françaises sont encore en lice en Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais, tenant du titre, et le PSG.

Le programme des quarts

Wolfsburg (ALL) - Glasgow City (ECO)

FC Barcelone (ESP) - Atlético de Madrid (ESP)

PSG - Arsenal (ANG)

Bayern Munich (ALL) - Lyon

Chez les hommes

La finale de la Ligue des champions masculine 2019-2020, compétition également suspendue mi-mars, aura lieu dimanche 23 août à Lisbonne, à l'issue d'un tournoi final inédit. Huit équipes seront réunies dans la capitale portugaise à partir du 12 août, a annoncé l'UEFA ce mercredi. Les matches retour des huitièmes de finale encore à jouer (Bayern Munich-Chelsea, FC Barcelone-Naples, Juventus Turin-Lyon et Manchester City-Real Madrid) se tiendront les 7 et 8 août sur les terrains des équipes sensées recevoir.

Un tournoi similaire aura lieu dans quatre stades d'Allemagne pour terminer la Ligue Europa, qui s'achèvera elle le 21 août, a indiqué la Confédération européenne de football à l'issue d'une réunion de son comité exécutif.