Football : sept clubs de la ligue de Bretagne en lice au huitième tour de coupe de France

Quimper, France

Du plus petit, Le Rheu, au plus gros, le FC Lorient, voici le programme détaillé des sept clubs de la ligue de Bretagne, engagés en coupe de France, ce samedi. Tous disputent le huitième tour, le dernier avant les 32e de finale.

Stade Pontivyen (N3) - Lorient (L2)

Le derby morbihannais. Le Stade Pontivyen, qui est en train de se tailler une solide réputation de club de coupe, reçoit le FC Lorient, la plus grosse équipe bretonne, hiérarchiquement parlant, en lice.

Neuvièmes de leur groupe de N3, éliminés par Guingamp il y a un an, les jaunes de Pontivy auront fort à faire contre le leader de Ligue 2, à la forme et à la profondeur d'effectif impressionnants.

Samedi, à 14 h 30, stade du Faubourg de Verdun, à Pontivy

Guichen (N3) - Le Rheu (R1)

Il ne reste plus qu'un club de Régional qualifié, c'est donc le Sporting Club Le Rheu.

Pour son sixième match en coupe de France de la saison, le club des environs de Rennes (R1) devra bousculer la hiérarchie pour la première fois, sur la pelouse d'une autre équipe d'Ille-et-Vilaine, Guichen (N3), s'il veut atteindre les 32e de finale.

Samedi, à 16 h 00, stade Charles Gautier, à Guichen

à lire aussi Coupe de France : Guichen défie son voisin Le Rheu pour une place en 32es de finale

Sablé-s/-Sarthe (N3) - Concarneau (N)

L'US Concarnoise est en difficulté en National. Elle n'a plus gagné, ni marqué de but, depuis cinq journées et stagne dangereusement juste au-dessus de la zone rouge.

Face à une équipe qui évolue deux divisions plus bas, Concarneau a une belle occasion de reprendre des couleurs, en plus de se qualifier une sixième fois en sept ans pour les 32e de finale.

Samedi, à 18 h 00, à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)

Plabennec (N3) - Granville (N2)

Il fut un temps où Plabennec était, lui aussi, un spécialiste breton de la coupe de France. Mais les grandes heures du Stade, contre Lille, Nice, Auxerre ou Nancy, commencent à remonter. Plab' a l'atout de recevoir, mais Granville a de solides références récentes dans la compétition.

Samedi, à 18 h 00, à Kerveguen à Plabennec

Châteaubriand (N3) - Saint-Brieuc (N2)

Le Stade Briochin n'aura pas la partie facile aux confins de la Mayenne et de l'Anjou. Mais les Griffons se sont sortis de plusieurs pièges lors des tours précédents, à la Montagnarde et Cesson (R1) et contre Trégunc (N3). Il faudra le même sérieux contre les Voltigeurs.

Samedi, à 18 h 00, à Châteaubriand (Loire-Atlantique)