France Bleu Besançon a compilé le palmarès des équipes "fanions" du foot franc-comtois qui viennent de boucler leur saison 2017-2018 sans avoir subi la moindre défaite en championnat. Elles sont sept au total et évoluaient toutes au niveau départemental dans le Doubs, le Jura et en Haute-Saône.

Franche-Comté, France

C'est un euphémisme : plus le niveau de compétition est élevé, plus il est difficile de terminer un championnat en étant invaincu. En football, comme dans tous les autres sports. La preuve, encore cette saison, même les stars du richissime PSG ont quand même perdu trois matchs sur trente-huit disputés en Ligue 1... Et pour les équipes "fanions" de Franche-Comté, c'est le même constat. De la Ligue 2 (FCSM) au Régional 3 (le 8e échelon du foot français), aucun représentant franc-comtois n'a réussi à terminer sa saison sans la connaître la moindre défaite.

Presque qu'un sans-faute pour l'A.S. Pierrefontaine et Laviron

Au niveau départemental, en revanche - mais _seulement à partir du Départemental 2_, l'équivalent de la 10e division française - c'est un joli tir groupé de sept équipes de Franche-Comté qui ont su rester invaincues tout au long de cet exercice 2017-2018 ! Trois dans le Doubs, trois en Haute-Saône et une dans le Jura. La "palme" revenant à l'A.S. Pierrefontaine et Laviron (Doubs / Départemental 3) avec un bilan de vingt-et-une victoires et un seul match nul...

LES 7 EQUIPES INVAINCUES EN DETAILS

A.S. PIERREFONTAINE ET LAVIRON (Départemental 3 - Doubs / 1er Groupe H) = 21 victoires, 1 nul

F.C. BEAULIEU-MANDEURE (Départemental 4 - Doubs / 1er Groupe B) = 17 victoires, 1 nul

A.S. FEULE-SOLEMONT (Départemental 4 - Doubs / 1er Groupe E) = 17 victoires, 1 nul

U.S. VAL DE PESMES (Départemental 2 - Haute-Saône / 1er Groupe A) = 18 victoires, 4 nuls

A.S. LONGCHAUMOIS (Départemental 3 - Jura / 1er Groupe A) = 15 victoires, 5 nuls

U.S. FRANCHEVELLE (Départemental 2 - Haute-Saône / 1er Groupe B) = 16 victoires, 6 nuls

S.C. LURE/3 (Départemental 4 - Haute-Saône / 1er Groupe C) = 11 victoires, 5 nuls