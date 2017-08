Football : sept joueurs de Drôme et d'Ardèche évoluent en Ligue 1

Pas de club de Ligue 1 en Drôme ou en Ardèche, nos deux départements en sont même très loin. En revanche, plusieurs joueurs drômois et ardéchois sont répartis dans cinq clubs. Revue d'effectif.

Le plus capé : Clément Grenier

Clément Grenier, Olympique Lyonnais © Maxppp -

C'est celui qu'on attendait le plus. Celui qui a sûrement le plus de pression. Clément Grenier d'Annonay a réalisé le plus gros de sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Mais de nombreux pépins physiques l'ont éloigné des terrains, et à 26 ans, l'Ardéchois a accepté d'être prêté dans le prestigieux club italien de l'AS Rome. Après une demi-saison dans le Calcio, six matchs joués, et une seule titularisation, revoilà Clément Grenier dans le Championnat de France, dans son club de (presque) toujours l'OL, avec une mission : faire oublier les départs des cadres Valbuena, Tolisso et Gonalons.

Le plus désiré : Baptiste Reynet

Baptiste Reynet, Dijon FCO © Maxppp -

Le Romanais devait être transféré, courtisé cet été par plusieurs clubs, notamment par Montpellier. Finalement, à 26 ans, Baptiste Reynet a prolongé avec Dijon. Ses dirigeants voulaient absolument le conserver, et ses statistiques expliquent pourquoi. Elu meilleur gardien de Ligue 2 en 2016 aux Trophées UNFP, auteur d'une excellente saison 2016-17 en Ligue 1 et nommé à nouveau aux Trophées UNFP sans toutefois emporter le prix, le Drômois est un cadre de son équipe. Tout le monde loue son sourire et ses qualités de leader.

Le plus patient : Fouad Chafik

Fouad Chafik, Dijon FCO © Maxppp -

Il aurait pu végéter longtemps en Ligue 2. Fouad Chafik, formé à Valence, a évolué avec de nombreux clubs amateurs avant de signer son premier contrat professionnel à 25 ans. Le franco-marocain originaire de Pierrelatte a depuis décollé. A Dijon, il est titulaire indiscutable en défense, devant son gardien drômois Baptiste Reynet. Il compte neuf sélections avec l'équipe nationale du Maroc. Le Drômois fait désormais partie des valeurs sûres de Ligue 1.

Le plus attendu : Idriss Saadi

Idriss Saadi, RC Strasbourg © Maxppp -

Le Valentinois débarque cette saison à Strasbourg, club à l'histoire riche et au passé récent douloureux. Après un retour dans les divisions amateurs, Strasbourg a remonté tous les étages, jusqu'à retrouver la Ligue 1 cette saison. Mais ses deux buteurs vedettes en Ligue 2 (Baptiste Guillaume et Khalid Boutaïb) ont décidé de quitter le club. Et voilà Idriss Saadi, en provenance de Cardiff et prêté à Courtrai en Belgique, catapulté attaquant N°1 à Strasbourg. L'international algérien devra justifier son surnom : "Le Taureau"

Le plus expérimenté : Renaud Cohade

Renaud Cohade, FC Metz © Radio France - Clément Lhuillier

A 32 ans, le natif d'Aubenas a connu beaucoup de clubs : Nîmes, Bordeaux, Strasbourg, Valenciennes, Saint-Etienne, et Metz depuis 2016. Au total, 437 matchs joués, 39 buts inscrits pour Renaud Cohade. Pas mal pour ce milieu droit considéré comme un taulier partout où il est passé.

Le plus poissard : Yann Jouffre

Yann Jouffre, FC Metz © Maxppp -

Son coéquipier au FC Metz, le Montilien Yann Jouffre, 33 ans, est très superstitieux. Pas d'interview avant la reprise du championnat. On le comprend. Plusieurs blessures au mollet l'ont éloigné des terrains depuis sa signature en Lorraine en 2016. Dommage : l'ancien milieu de Nîmes, Guingamp ou Lorient sait nous régaler de ses coups-francs.

Le plus sous-exploité : Jessy Moulin

Jessy Moulin, AS Saint-Etienne © Maxppp -

A 31 ans, le Valentinois ne sera pas encore titulaire en Ligue 1. Il faut dire que l'homme d'un seul club - l'AS Saint-Etienne - est dans l'ombre du gardien Stéphane Ruffier, et que le gaillard n'est pas facile à déloger. Pas grave, Jessy Moulin sait se montrer patient, et se montrer lorsqu'il le peut, comme la saison passée lors de laquelle il joua en Ligue Europa face à Jérusalem, Mayence, Anderlecht et Qabala. Mais peut-être sera-t-il à nouveau prêté (il l'a déjà été à trois reprises) ?