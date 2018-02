Rennes, France

Rennes et le Roazhon Park ont été plutôt bien lotis pour la répartition des matches pour la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 (7 juin au 7 juillet 2019). Sept matches seront organisés dans l'enceinte rennaise. Cinq matches de poule, un huitième de finale et un quart de finale. Qualifiée en tant que pays hôte, l’Équipe de France Féminine disputera le match d’ouverture à Paris le vendredi 7 juin à 21 heures (Parc des Princes) puis se déplacera à Nice le mercredi 12 juin et à Rennes le lundi 17 juin lors de cette phase de groupes. À l’exception de Lyon qui accueillera les demi-finales (mardi 2 et mercredi 3 juillet) et la finale (dimanche 7 juillet), chacune des villes hôtes organisera un huitième de finale entre le samedi 22 et le mardi 25 juin.

Les affiches connues le 8 décembre

Les quarts de finale se joueront au Havre (jeudi 27 juin), à Paris (Parc des Princes, vendredi 28 juin), à Valenciennes (samedi 29 juin) et à Rennes (Roazhon Park, samedi 29 juin). En plus de Rennes, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 se déroulera dans huit autres villes hôtes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims et Valenciennes. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). On connaîtra donc les affiches précises des matches au Roazhon Park à l'issue de ce tirage.