Football : Seraing, le plus grenat de tous les clubs belges, retrouve la D1

La bière a coulé à flots cette nuit à Seraing! Ce club de la banlieue de Liège a fêté son retour dans l'élite du foot belge. Une promotion saluée comme il se doit par le FC Metz, car Seraing est depuis 2014, le club sattelite des Grenats !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le coach adjoint de Seraing avait prédit une rencontre ouverte, il a eu raison !

Après avoir concédé le nul sur sa pelouse, le weekend dernier, le RFC Seraing n'avait pas le choix lors du retour face à Beveren : gagner ou faire nul en marquant plus d'une fois ! Et le bien le pensionnaire de D2 a littéralement explosé la formation de D1. Les Métallos ont battu Beveren, 5 buts à deux, grâce notamment à un doublé de Georges Mikautadzé, l'attaquant géorgien du FC Metz.

"J'ai pas de mots pour décrire ça, on a tous travaillé comme des guerriers cette année et ça nous a réussi. C'est vraiment exceptionnel", sourit l'attaquant, qui rappelle que le club jouait le maintien cette saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La dernière fois que le RFC Seraing avait joué en D1, c'était au début des années 90. C'est donc un authentique exploit !

Plusieurs dirigeants du FC Metz ont fait, hier, le déplacement à Beveren : Philippe Gaillot, le directeur général adjoint et Cyril Serredzum, l'un des recruteurs du club à la Croix de Lorraine.

Au sein du RFC Seraing, figure plusieurs anciens joueurs du FC Metz (Gueye, Milisevic, Pierrot) et des joueurs prêtés par le club à la Croix de Lorraine (Lô, Godart, Dietsch, Jallow, Dia N'Diaye, Lahssaini et Mikaudatzé).

Le capitaine lorrain, Théo Pierrot, ancien du FC Metz, n'a pas joué, car il est blessé, mais l'émotion est intacte et lui rappelle des souvenirs grenats : "J'ai vécu la montée du FC Metz il y a quelques années, et c'était un groupe sensationnel, avec des joueurs qui ont explosé derrière ; là, on a su aussi mêler le talent et cet état d'esprit qui était présent toute la saison", explique-t-il, très ému. Il compte maintenant sur l'expertise du FC Metz : "ils ont l'habitude de tout ça."