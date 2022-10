Football : Coupe de France, seulement deux clubs périgourdins qualifiés pour le 6ème tour

Retour ce dimanche 9 octobre 2022 sur les principaux résultats sportifs du weekend, à commencer par la Coupe de France de football, seuls Bergerac et Trélissac se qualifient pour le tour suivant. Un weekend marqué par la large victoires des capistes en Nationale 2 de rugby et la déception de Bergerac en Fédérale Une de rugby. Voici ce qu'il faut retenir de cette actualité sportive périgourdine.

Football, 5ème tour de la Coupe de France, 2 sur 5 pour les périgourdins

Qualification du Bergerac Périgord Football Club pour le 6ème tour de la Coupe de France - BPFC

Bergerac 2-1 Les Genêts d'Anglet : L'essentiel c'est la qualification pour les bergeracois, lors de ce 5ème tour de la Coupe de France. Damien Fachan, le capitaine bergeracois nous livre ses impressions d'après match. "Il n'y a pas de match facile en Coupe de France, même un club de Régionale 3 comme celui d'Anglet avait envie de bien faire face à nous. Chaque tour est difficile, surtout quand on nous attend et après avoir réussi une belle épopée l'an passé, une performance dont tout club amateur rêve d'accomplir". Bergerac marque d'entrée de jeu à la 1ère minute grâce au but de Paul Maisonneuve. L'égalisation des Genêts d'Anglet intervient à la 32ème minute. C'est Romain Escarpit qui marque le but vainqueur à la 77ème minute.

Les autres résultats de ce 5ème tour de Coupe de France masculine :

Aviron Bayonnais 1-0 Boulazac (Boulazac éliminé)

(Boulazac éliminé) Sarlat 1-2 Neuville (Sarlat éliminé)

1-2 Neuville (Sarlat éliminé) Nontron Saint Pardoux 0-0 Libourne (tab 3-4) (Nontron Saint Pardoux éliminé)

0-0 Libourne (tab 3-4) (Nontron Saint Pardoux éliminé) Etoile Maritime 1-4 Trélissac (Trélissac qualifié)

Rugby, N2, le CAP facile et sans trembler face à Lannemezan

Richard Hill, le nouveau coach du CAP Périgueux © Radio France - Clara GUICHON

Périgueux 46-3 Lannemezan : La victoire capiste de ce samedi soir au Stade Francis Rongièras face à Lannemezan ne souffre d'aucune contestation. Une victoire nette avec bonus offensif en prime, comptant pour la 4ème journée de Nationale 2 de rugby. Les capistes restent invaincus à domicile et signent leur plus large victoire de ce début de saison. Le coach périgourdin, Richard Hill est satisfait de la belle réaction de ses joueurs après une courte défaite à l'extérieur, le weekend précédent. Richard Hill réagit à cette belle et large victoire périgourdine. L'entraineur capiste estime qu'il ne peut demander mieux à son équipe. Sa réaction après deux courtes défaites d'un point à l'extérieur, a été pleine et entière. Les capistes ont mis plus d'intensité dans leur jeu, dans leurs plaquages mais aussi dans les phases offensives en inscrivant 7 essais sans en concéder un seul. Mes joueurs se sont parlés cette semaine et je ne peux qu'être très satisfait avant le déplacement pour le derby à Limoges, dimanche prochain, nous a confié Richard Hill, l'entraineur périgourdin. Résultats complets de la 4ème journée et classement .

Rugby, la déception pour Bergerac face à Nantes

US Bergerac Rugby, club de Fédérale Une - Thibault Chauvin, correspondant USB

Bergerac 9-11 Nantes : L'USB s'incline à domicile, samedi soir au Stade Gaston Simounet, face à l'une des belles cylindrées de cette Poule 4 de Fédérale Une de rugby. Une rencontre de la 4ème journée où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Les bergeracois se sont bien comportés et ont tout donné. Ils menaient à une dizaine de minutes de la fin, 9-6, mais les nantais profitent de la seule faute bergeracoise en défense pour venir inscrire un essai assassin qui leur permet de s'imposer sur le fil. La déception bergeracoise est donc à la hauteur des efforts fournis. Déception oui mais pas abattement selon Rémi Escudier, l'un des coach de l'US Bergerac. L'USB jouera samedi prochain sur la pelouse de la lanterne rouge, Barbezieux Jonzac. Résultats complets de la 4ème journée de Fédérale 1 et classement .

Rugby, Fédérale 2, Belvès n'a pas réussi la passe de 4

L'équipe première du Stade Belvèsois évoluant en Fédérale 2 de rugby - Stade Belvèsois

Belvès 19-24 Beaumont de Lomagne : C'était l'un des matchs au sommet de cette 4ème journée de la Poule 4 de Fédérale 2, Belvès leader, recevait ce dimanche après-midi le 3ème, Beaumont de Lomagne. Les sangliers visaient le carton plein en ce début de saison, une quatrième victoire consécutive. Mais les choses ne se sont pas passées comme le club l'espérait. Résultats complets de la 4ème journée et classement .

Rugby, Fédérale 3, tous les résultats de la Poule 15

Le Lardin Saint Lazare 22-33 Figeac

22-33 Figeac Lacapelle Marival 25-26 Le Bugue

Argentat 28-31 Vergt

Lalinde 23-27 Sarlat

23-27 Classement de la Poule 15 de Fédérale 3

Rugby, Fédérale 3, USAN reçoit Nontron, déjà le derby de la peur

USAN joue son derby à domicile face à Nontron en Fédérale 3 - Charly Rotrou de l'Union Saint Astier Neuvic

USAN 35-20 Nontron, Charly Rotrou, co-président de l'USAN, Union Saint Astier Neuvic ne retient que le résultat de ce match. Il reste plutôt déçu par la prestation de ses joueurs qui ont laissé échappé le bonus offensif en toute fin de rencontre et qui ont du mal à contenir une vaillante équipe de Nontron. La manière n'y était pas du tout nous dit Charly Rotrou, je m'attendais à une meilleure prestation.

Handball, tour d'horizon des résultats de différents championnats

Nationale Une Féminine, la rencontre de la 4ème journée entre Blanzat Sport Montluçon et le Bergerac Périgord Pourpre Handball est reportée à une date ultérieure, en raison de plusieurs cas de Covid19 chez les bergeracoises. En Pré-Nationale Masculine, carton plein pour Champcevinel, avec un quatrième succès en autant de rencontre. Champcevinel 33-30 Isle sur Vienne. en Pré-Nationale Féminine, les ribéracoises réalisent le même carton plein en ce début de saison, avec une quatrième victoire et la place de leader pour le CA Ribéracois HB. Moncoutant 23-24 Ribérac. En Honneur Régionale Masculine, résultats de la 3ème journée, Champcevinel 32-18 Sarlat Handball Périgord Noir. Coulounieix-Chamiers 36-21 Casteljaloux. Montpon 34-18 HBC Teichois. Classement Honneur Régionale Masculine . En Excellence Régionale Masculine, 4ème journée, Lalinde 38-23 Cognac. C'est la troisième victoire des lindois de ce début de saison. En Excellence Régionale Féminine, 3ème journée, PANA Loisirs 29-20 Sarlat. Classement Excellence Régionale Féminine .

Football, résultats des clubs périgourdins en Ligue Nouvelle Aquitaine

L'équipe de football de l'entente Jeunesse Saint Astier Lisle et Mensignac - Limens JSA Football

En Régional 1 Masculine : Mussidan Saint Médard Angoulême (B) Classement de la poule . Il s'agissait d'un match en retard.

En Régional 2 Masculine : Limens JSA Mérignac. Classement de la poule D à l'issue de la 3ème journée.

En Régional 2 Masculine : Bergerac (B) Pessac Alouette. Cestas Prigonrieux. Classement de la poule E après ces matchs en retard

En Régional 3 Masculine : Trélissac (3) 1-1 Feytiat. Chancelade-Marsac 3-1 Châteauneuf Neuvic. La Tour Blanche-Mareuil-Verteillac 3-0 Argentat. Classement de la Poule E

En Régional 3 Masculine : Thenon Limeyrat Fossemagne 0-7 Ribérac. Périgord Centre FC 3-2 Verneuil sur Vienne. Soyaux 1-2 Coulounieix-Chamiers. Classement de la Poule F.

En Régional 3 Masculine : Montpon-Ménesplet 0-2 Le Taillan. Classement de la Poule H .

En Régional 1 Féminine : Bergerac s'impose 8-0 et Trélissac fait match nul 1-1. résultats et classement de Bergerac et Trélissac .

Basket, tour d'horizon des résultats des clubs périgourdins

L'équipe du Boulazac Basket Dordogne en Pro B © Radio France - Xavier Dalmont

Elite Masculine U18, 4ème journée : Le Boulazac Basket Dordogne tente d'obtenir son deuxième succès de la saison sur le parquet de la JSA Bordeaux. Résultats et classement .

Pré nationale Masculine : AOL Basket 87-83 Saint Rogatien. Résultats et classement .

Régionale Féminine Division 2 : Brive 102-49 Bergerac CTC Dordogne Sud. Le Lardin face à Panazol. Résultats et classement .

Régionale Féminine Division 3 : Basket Ball Auvézère 42-72 Périgueux Sanilhac. Tulle 73-55 Bassillac Résultats et classement .

Régionale Masculine Division 2 : Boulazac Basket Dordogne (B) 81-68 ASPTT Limoges (B). Couzeix Basket Club 75-66 Saint Front de Pradoux. Résultats et classement.

