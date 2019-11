Football : six clubs auvergnats rêvent de prolonger l'aventure en Coupe de France

Six clubs auvergnats sont en lice ce week-end pour le 7e tour de la Coupe de France de football. l'US Saint-Flour, le Clermont Foot, Moulins-Yzeure et Le Puy Foot 43 joueront ce samedi. Le derby puydômois entre l'US Mozac et le FC Cournon aura lieu dimanche à 14 heures.