Football : "Sneijder, ce n'est pas le type de joueur que je recherchais" Claudio Ranieri

Le FC Nantes est bien calme sur le marché des transferts. Le président Waldemar Kita a bien failli recruter la star néerlandaise Wesley Sneijder comme il l'a révélé chez nos confrères de Ouest-France. Mais son entraîneur Claudio Ranieri n'en a pas voulu. Explications.

Le mercato, c'est souvent un rapport de force entre un président et un entraîneur. Exemple au sujet de Wesley Sneijder qui a finalement signé à Nice. Le président nantais Waldemar Kita voulait recruter l'international hollandais mais Claudio Ranieri lui a dit non. "Je connais Sneijder. C'est un très bon joueur. Je l'ai déjà entraîné à l'Inter de Milan. Mais je veux un autre type de joueur pour notre système de jeu" précise le technicien du FCN. Ranieri, n'entend donc pas se faire imposer de joueurs. "Il est important que l'entraîneur et le président parlent face à face et qu'ils aillent dans la même direction. Je n'aime pas qu'un président dise quelque chose et que son entraîneur dise autre chose" précise le transalpin.

Quel accueil chaleureux a mon nouveau club. Je me réjouis de la Ligue française #Ligue1 avec @OGCNice⚽️🔴⚫️ pic.twitter.com/Rx6VpFnG4W — Wesley Sneijder (@sneijder101010) August 8, 2017

Alors, pour l'instant, l'Italien qui attend toujours des recrues, met un peu la pression sur son président. "Je sais que le mercato est très difficile. Je laisse le président travailler. Et j'espère qu'à la fin, nous aurons de bon joueurs" conclut le Romain.