Football : "Solidaires et solides", le secret de la réussite pour Baptiste Ridira, coach de Saint-Pryvé

Le club de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, premier de N2, quatrième division de football, reçoit Versailles ce samedi pour prolonger son beau début de saison. "La solidarité et la solidité sont satisfaisantes" et sont sans doute les clés de la réussite pour Baptiste Ridira le coach du club.

Qui pourra arrêter Saint Pryvé cette saison. Les Pyvétains reçoivent Versailles ce samedi après-midi pour la cinquième journée de National 2, la quatrième division française. Ils sont pour le moment premier du championnat après quatre journées, avec des victoires notamment contre Chartres et Rouen, favoris à la montée en National cette saison.

Solidité et solidarité

Pour le coach, Baptiste Ridira, les clés du bon début de saison de son équipe sont la solidarité et la solidité. "L'aspect compétitif est primordial en ce début de saison", détaille le caoch, qui est aussi manager général de l'équipe. "La solidarité et la solidité dont on arrive à faire preuve est satisfaisant puisque menés 1-0 à la 88e minute lors de la première journée et emporter le match, c'est une très belle performance", se félicite le coach.

Il y a ensuite ce point du match nul ramené de Guingamp et ces victoires face à Blois et Rouen, où le club a souffert mais a réussi à l'emporter, ce qui montre que Saint-Pryvé a les armes cette saison pour lutter avec le haut du panier.

La bonne saison ?

"Le principal objectif du club est de pérenniser l'équipe première en N2 et de travailler sur l'ensemble du club pour pouvoir être capable de former ses propres joueurs", ajoute Baptiste Ridira. "Je ne sais pas si on peut parler de bonne saison, mais c'est vrai que pour le moment, celle-ci démarre plutôt bien et on est content des premiers résultats".

Il est vrai que les victoires face à Chartres et Rouen, candidats naturels pour la montée en National réjouissent le coach, "ce sont de très bons points pris pour le moment".

Saint-Pryvé reçoit donc Versailles ce samedi à 18h au stade du Grand Clos à Saint Pryvé Saint Mesmin. "On joue toujours pour gagner, d'autant plus à domicile", sourit le coach, "il ne faut pas se reposer sur nos lauriers des premiers matchs et essayer de rester performant et efficace, c'est ce qui a fait notre force en ce début de saison". On a hâte de voir ce que ça donne pour ce cinquième match de N2 en tout cas.