Brest, France

Gautier Larsonneur a été appelé pour la première fois avec l'équipe de France Espoirs. Lui qui a connu des sélections ou préselections U16, U17 ou encore U18 sans jamais disputer la moindre minute en Bleu.

"C'était dans un coin de la tête"

"Au départ de la saison, ce n'était pas du tout à ça que j'aspirais. Au fur et à mesure j'avais ça dans un coin de la tête. Si tu m'avais dit ça le 1er juillet dernier, que j'allais jouer une trentaine de matches de Ligue 2 et être appelé chez les Espoirs, je t'aurais pris pour un menteur", réagit le gardien de but brestois. Avant de tempérer : "Ce n'est qu'une étape. Je vais côtoyer des joueurs de Ligue 1 où même qui ont connu la Ligue des Champions. J'espère que ça va me permettre d'être meilleur en club et d'apporter plus au quotidien au SB29. C'est une super opportunité, un réel plaisir et un honneur."

Gautier Larsonneur n'a plus quitté les buts brestois depuis la troisième journée de Ligue 2. Avec la France, il affrontera le Kazakhstan et le Monténégro, les 23 et 27 mars, en éliminatoires de l’Euro U21 2019. Dans cette liste, on retrouve également le Guingampais Marcus Coco.

La réaction de Gautier Larsonneur

Gautier Larsonneur Copier

La liste des Bleuets

Le groupe des Bleuets.