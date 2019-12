Football : Stéphane Rossi prend les commandes de Cholet

Stéphane Rossi a signé un contrat d’un an et demi avec le club de national de Cholet. Il dirigera sa première séance d’entrainement le 31 décembre.

Cholet, France

Remercié voilà quelques semaines par le Sporting Club de Bastia, Stéphane Rossi va rebondir sur le continent, et à un niveau supérieur. L’entraîneur insulaire qui avait fait accéder le Sporting de National 3 à National 2 l’an dernier, vient en effet de signer un contrat d’un an et demi avec le club de Cholet. Son expérience et ses accessions avec le Sporting mais aussi le CAB de National en ligue 2 ont joué en sa faveur. « C’est mon premier choix donc je suis ravi. Je cherchais un vrai patron, quelqu’un d’expérience, qui connait le championnat, qui ait déjà vécu une montée, et qui sache gérer un vestiaire » indiquait à Ouest France le président de Cholet, Benjamin Erisoglu.

Stéphane Rossi retrouvera un effectif de qualité, effectif complet qui ne fera l’objet d’aucun renfort a assuré le président du SO Cholet.