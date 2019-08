Supercoupe d'Europe : Stéphanie Frappart, première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure

Ce mercredi soir à Istanbul, Stéphanie Frappart va arbitrer la Supercoupe d'Europe entre Chelsea et Liverpool. Après la Ligue 1 et la finale de la Coupe du monde féminine, elle continue de franchir les barrières et deviendra la première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure.