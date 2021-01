Football - Suivez Dunkerque - Amiens SC en Coupe de France sur France Bleu Picardie

Comme la plupart des clubs de Ligue 2, l'Amiens SC aborde la Coupe de France sans grand enthousiasme ce mardi 19 janvier (18h) à Dunkerque. Un 8e tour réservé uniquement aux clubs de ligue 2 avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 au tour suivant. Les deux clubs savent déjà qu'en cas de qualification, ils recevront Metz en 32e de finale les 9 ou 10 février. Mais entre le calendrier chargé, le contexte sanitaire, les matchs à huis-clos et l'arrêt du foot amateur, cette Coupe de France ne déchaîne vraiment pas les passions. Et surtout pas du côté du vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi:

Mulazzi: "Pas la priorité du club!"

"Les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu vont disputer ce tour de Coupe qui n'est vraiment pas la priorité du club. On le fait parce qu'il faut le faire. Mais le prochain match c'est celui du Paris FC samedi, dans notre esprit ça n'est pas celui de mardi à Dunkerque. On ne se trompe pas d'objectif", promet Luigi Mulazzi.

Tanchot: "J'accorde peu d'importance à la Coupe"

Si de son côté Oswald Tanchot avoue lui aussi "n'accorder que peu d'importance à cette Coupe de France qui n'a pas le goût des précédentes éditions, on sait déjà contre qui on peut jouer au tour d'après (Metz) il n'y a pas l'excitation du tirage etc... ", le coach amiénois espère néanmoins "passer ce tour là et celui d'après pour y accorder de plus en plus d'importance et que la dynamique puisse être entretenue avec une continuité dans l'état d'esprit"

Saison terminée pour Gaoussou Traoré

L'Amiens SC, 8e de Ligue 2 reste sur une série de huit matchs sans défaite en championnat. Dunkerque (15e) reste de son côté sur une déroute à Clermont (5-0) et un bilan de cinq défaites lors de ses six derniers matchs.

Côté effectif l'Amiens SC sera privé d'Arnaud Lusamba suspendu, mais aussi du jeune milieu de terrain Gaoussou Traoré victime d'une rupture du tendon d'achille et indisponible jusqu'à la fin de la saison. Dans les buts le gardien Yohann Thuram sera titulaire.

Dunkerque - ASC sur France Bleu Picardie

Dunkerque - Amiens SC à 18h au stade Tribut. Match à vivre en intégralité dès 17h45 sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et François Sauvestre.