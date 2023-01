Football : Terem Moffi quitte Lorient pour Nice

Il aura passé deux an et demi chez les Merlus, 87 matchs et 34 buts marqués sous les couleurs du FC Lorient. L'attaquant nigérian Terem Moffi va quitter la Bretagne pour rejoindre l'OGC Nice, avec un statut à honorer, celui de deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, 12 réalisations, juste derrière Kylian Mbappé.

Un nouveau défi pour l'attaquant de 23 ans qui aura marqué le Moustoir par "ses buts, ses passes décisives, ses pirouettes, sa disponibilité et sa gentillesse", rappelle le FC Lorient. Avec Nice, il va désormais découvrir la Coupe d'Europe au printemps et lutter pour accrocher une place européenne. Nice est 10ème du classement de Ligue 1, 7 points derrière les Merlus.

Les Lorientais ont beaucoup perdu lors de ce mercato hivernal. L'acolyte de Terem Moffi en attaque, Dango Ouattara a lui aussi quitté le club morbihannais mi-janvier pour rejoindre Bournemouth en Angleterre.