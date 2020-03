Football : découvrez les 1/4 de finale de la coupe de l'Indre sur France Bleu Berry

Il y a avait beaucoup de représentants de clubs concernés dans les studios de France Bleu Berry à l'occasion du tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de l'Indre 2020. Avec sa gentillesse habituelle, Opa Sanganté a procédé à ce tirage au sort et le milieu de terrain défensif Castelroussin avait prédit un 1/4 de finale entre Le Poinçonnet et Déols. Finalement ces deux clubs ne s'affronteront pas. Voici ce tirage équilibré : La Châtre (R3) reçoit St Maur (1ère division de district). Ce match aura lieu le dimanche 29 mars à 14h30. Vatan (R3) sera opposé à Buzançais (1ère division de district). Ce deuxième 1/4 de finale se disputera le dimanche 22 mars à 14h30. Le Poinçonnet (R3) sur son terrain synthétique accueillera Poulaines (1ère division de district) le dimanche 22 mars à 14h30. Et à la même heure et le même jour Touvent (1ère division de district) reçoit l'ogre de cette coupe de l'Indre Déols (R1).

Opa Sanganté : "C'est dommage, aucun club de 1ère division de district ne reçoit."

Les Déolois ont remporté à onze reprises le trophée. Opa Sanganté, blessé au pied pour la venue de Caen en championnat de Ligue 2, a conclu ce tirage avec l’œil d'un observateur averti : "C'est dommage je remarque qu'aucun club de première division de district ne reçoit mais j'ai passé un bon moment avec vous."

le tableu du tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de L’Indre en direct du studio de France Bleu Berry © Radio France - Régis HERVÉ

Les demi-finales aller auront lieu le 11 ou 12 ou 13 avril, le weekend de Pâques. Les demi-finales retour se disputeront le dimanche 26 avril et enfin la grande finale qui se jouera à Gaston-Petit aura lieu le samedi 9 mai prochain. Une finale que vous pourrez vivre en direct sur France Bleu Berry.