Football: tirage au sort des quarts de finale de la coupe de Bourgogne-Franche-Comté

Huit clubs sont encore dans la course pour remporter le coupe de Bourgogne-Franche-Comté de football. Le tirage au sort des quart de finale a eu lieu ce jeudi.

Franche-Comté, France

Quatre clubs franc-comtois et quatre clubs bourguignons vont s'affronter en quart de finale de la coupe de Bourgogne-France-Comté de football. On connaît depuis ce jeudi après-midi le détail des matchs, le tirage au sort a eu lieu au siège de la ligue à Dijon.

Jura Dolois (N3) recevra la réserve de Dijon (N3), le Besançon Football (N3) se déplacera à Paray-le-Monial (R1), un derby de Saône et Loire verra s'affronter Gueugnon et Montceau-les-Mines, deux clubs de N3. Enfin le dernier match sera purement franc-comtois: Morteau-Montlebon (N3) ne connaît pas encore pour l'instant son adversaire, ce sera le vainqueur du match en retard des 8e de finale entre Pont de Roide-Vermondans et Roche-Novillars (R1).

Les rencontres sont programmées pour le mercredi 8 mai. C'est aussi la date prévue pour le match en retard des 8e de finale., dont le vainqueur devra affronter ensuite Morteau-Montlebon en semaine avant le 30 mai, date des demi-finales.