Football : tous les matchs du District de la Sarthe de ce week-end annulés à cause des intempéries

Le Disctrict de la Sarthe de football a décidé de reporter les 113 rencontres qui devaient se jouer le week-end des 7 et 8 mars. En cause : les terrains déjà abîmés à cause des fortes pluies de ce début de semaine. Toutes les catégories sont concernées.