football transfert : le jeune prodige Haïssem Hassan signe à Villarreal (1ère division Espagnole)

Natif de Paris mais formé à la Berrichonne football, le jeune Haïssem Hassan a qui il restait une année de contrat avec son club formateur s'est engagé jusqu'en 2024 avec la club de Villarreal. C'est un club de première division Espagnole entraîné par un certain Unai Emery, ancien entraîneur du PSG. Ce jeune prodige est arrivé à la Berri à l'âge de 16 ans, il a porté le maillot de l'équipe de France à plusieurs reprises et ces derniers temps, il n'est pas apparu dans le groupe pour jouer un match avec l'équipe professionnelle de la Berri car son transfert était imminent. Le montant justement de ce transfert n'a pas été communiqué mais ils devrait se situer entre 1,5 et 2 millions d'Euros.

La question est de savoir si les dirigeants Castelroussins vont profiter de cette manne financière pour recruter. La réponse est sans doute oui dans la mesure ou le secteur offensif de la Berri est en souffrance. Une chose est sûre, les dirigeants de la Berri et donc Aldo Angoula le directeur sportif ont jusqu'à lundi prochain minuit pour recruter. Après il sera trop tard. En attendant, l'entraîneur Castelroussin est en relation avec son directeur sportif. Si un recrutement à lieu, il n'aura pas le même profil d'Haïssem Hassan. Le profile recherché est plutôt un pur attaquant, un renard des surfaces capable de se trouver le plus souvent possible au bon endroit pour pousser le ballon au font des filets.