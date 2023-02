Football, Trélissac et Bergerac font le plein de points en National 2

Voici donc votre Sport en Périgord, le Mag de ce dimanche 26 février 2022 et pour revenir sur toute l'actualité du weekend. Pas de Pro B de basket, le Boulazac Basket Dordogne reprend le championnat le 3 mars prochain par un déplacement pour affronter Chalons-Reims. Aucun match de rugby n'était programmé, les championnats de Nationale 2, Fédérale 1, 2 et 3 que nous suivons fidèlement font donc relâche ce weekend. Mais il nous reste une belle actualité à évoquer, avec les victoires conjuguées de Trélissac et Bergerac en National 2 de football. Le succès de Bergerac à Bruguières en Nationale Une Féminine de handball et de s'intéresser aux performances des jeunes athlètes périgourdins engagés en championnat de France d'athlétisme. Sans oublier tous les résultats des clubs périgourdins de basket et de football, engagés au niveau national, pré-national et régional.

ⓘ Publicité

loading

Football, N2, Bergerac toujours dans le trio de tête

Damien Fachan, capitaine bergeracois. - Bergerac Périgord Football Club

Bergerac 3-1 Stade Bordelais. Samedi 25 février 2023, 18h, coup d'envoi de ce match de la 19ème journée de National 2 de football. Désormais, tous les matchs sont importants pour les bergeracois, toujours concernés par la montée en National. Le trio de tête, Goal FC, Vendée les Herbiers et Bergerac se tiennent en 2 points. La lutte sera féroce jusqu'à la fin de saison, si bien que chaque faux pas pourrait être fatal. Les bergeracois n'obtiennent pas leurs meilleurs résultats à domicile. L'état de la pelouse est souvent pointée du doigt. Les hommes d'Erwan Lannuzel n'avaient donc pas le droit à l'erreur, samedi soir. Il faut attendre la 37ème minute pour qu'Axel Tressens ouvre le score en faveur du BPFC. L'égalisation du Stade Bordelais intervient à la 60ème minute. De quoi mettre le doute dans les têtes bergeracoises. Mais pas pour longtemps, car Chris Bitsamou grâce à son but à la 64ème minute de mener alors 2 à 1. Hicham Mlaab va rassurer les siens à la 75ème minute. Bergerac garde ce score de 3 à 1 jusqu'au coup de sifflet final. Sa neuvième victoire de la saison. Bergerac occupe la 3ème place au classement, à 2 points du leader Goal FC et 1 point du 2ème Vendée les Herbiers. Résultats de la 19ème journée . Classement de National 2, Groupe D, site FFF. Bergerac se rendra à Trélissac, pour un derby très attendu, la semaine prochaine.

loading

Football, N2, Trélissac marque des points pour le maintien

Trélissac vainqueur de Romorantin en National 2 de football. - Trélissac Football Club

Trélissac 3-1 Romorantin. Trélissac reste engagé dans une lutte féroce pour le maintien au sein de ce championnat de National 2 de football. On sait que cette saison, il y aura plus de descentes qu'habituellement, en raison de la refonte des championnats. Chaque point compte désormais pour les trélissacois. Aussi cette sixième victoire de la saison face à Romorantin est la bienvenue. Du reste, cela va mieux pour Trélissac depuis la reprise au mois de janvier. 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite lors des 6 dernières journées. Ce samedi 25 février 2023, Trélissac a débuté sa rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la 6ème minute, par un but de Thomas Daguerre. Exauce Ngassaki NDongo marque un 2ème but pour Trélissac à la 53ème minute. Romorantin réduit le score à la 75ème minute. Mais Trélissac ne perd ni son sang froid ni sa motivation et se libère totalement à la 82ème minute par le but de Lucas De Ataide. Résultats complets de la 19ème journée de National 2 . Classement du Groupe D site FFF .

loading

Football, les résultats des clubs périgourdins

Régional 1, Poule B : Saint Pantaléon Boulazac. Mérignac S.A. Trélissac(2). Mussidan/Saint-Médard 0-0 Lormont.

Résultats complets site FFF. Classement Régional 1, Poule B, site FFF.

Régional 2, Poule D : Nontron/Saint-Pardoux 2-2 Mérignac. Limens/Saint-Astier 1-4 Le Bouscat.

Résultats complets site FFF . Classement Régional 2, Poule D, site FFF.

Régional 2, Poule E : Prigonrieux 3-2 Saint Bruno. Sarlat-Marcillac 2-1 Bergerac La Catte. Cestas Bergerac(2).

Résultats complets site FFF . Classement Régional 2, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule E : Trélissac(3) 1-0 Argentat. Mareuil/Verteillac Jugeals/Noailles. Chancelade/Marsac 3-0 Aurence

Résultats complets site FFF . Classement Régional 3, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule F : Thenon/Limeyrat/Fossemagne 0-5 Verneuil sur Vienne. Périgord Centre 4-1 Coulounieix-Chamiers. Vindelle Ribérac. Résultats complets site FFF . Classement Régional 3, Poule F, site FFF.

Régional 3, Poule H : Montpon/Ménesplet Coteaux Libournais

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule H, site FFF.

Régional 1 Féminine : Bayonne Bergerac. Trélissac Bassens. Résultats complets site FFF . Classement site FFF .

Handball, Bergerac fait un pas de plus pour assurer le maintien

Les handballeuses bergeracoises signent un cinquième succès consécutif à l'extérieur. - Michel Cassier, manager et coach BPPHB

Bruguières Occitan 30-32 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Samedi 25 février 2023, les bergeracoises étaient encore en déplacement, pour ce match de la 18ème journée de Nationale Une Féminine de handball. Elles signent une cinquième victoire consécutive à l'extérieur. Mais la fatigue s'est faite sentir durant toute la rencontre, après les voyages successifs et la lutte à Montluçon. Si bien qu'à Bruguières, les jambes étaient un peu plus lourdes. Mais c'est par le mental, la volonté que les bergeracoises se sont sorties de ce piège. Elles auront été menées toute la rencontre, et prennent le contrôle du score lors des 3 dernières minutes, pour ne plus le lâcher et s'imposer 32 à 30 signant ainsi une 9ème victoire cette saison. C'est un grand pas de plus vers le maintien nous dit Michel Cassier, le coach et manager de l'équipe. Mais il va falloir négocier un gros mois de mars. Le prochain match se fera à domicile face à Angoulême. Les filles ont le temps de se refaire une santé, puisque la rencontre ne se disputera que le 18 mars prochain.

Résultats complets de la 18ème journée et classement de Nationale Une Féminine, site FFHB.

loading

Handball, les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Féminine, Poule A, J14 : Biard 25-31 Périgord Noir/Sud-Ouest. Ribérac 33-21 Gond Pontouvre.

Résultats et classement Pré-Nationale Féminine, site FFHB.

Pré-Nationale Masculine, Poule A, J14 : Champcevinel 38-29 Objat.

Résultats et classement Pré-Nationale Masculine, site FFHB.

Excellence Régionale Féminine, Poule B, J14 : Périgueux 11-25 Isle sur Vienne. Sarlat 25-37 Pana Loisirs.

Résultats et classement Excellence Régionale Féminine, site FFHB.

Excellence Régionale Masculine, Poule B, J14 : Lalinde 28-31 Médoc Handball.

Résultats et classement Excellence Régionale Masculine, site FFHB.

Honneur Régionale Masculine, Poule C, J14 ; HBC Teichois 23-36 Montpon. Sarlat 36-33 Champcevinel(2). Casteljaloux 25-33 Coulounieix-Chamiers. Résultats et classement Honneur Régionale Masculine, site FFHB.

Athlétisme, Alizée Festal au pied du podium

Alizée Festal, cadette du CAP Athlétisme, sa spécialité, le lancer du marteau. - CAP Athlétisme

Alizée Festal était logiquement favorite à un podium, ce weekend des 25 et 26 février 2023 lors des championnats de France d'athlétisme, chez les jeunes, à Salon de Provence. Pour se qualifier, Alizée, jeune cadette de 16 ans, bergeracoise, mais licenciée au CAP Athlétisme à Périgueux, avait pulvérisé de 4 mètres son record personnel, devenant, ainsi, la championne de Nouvelle Aquitaine. Un record 57mètres 59 qui la place dans le TOP 3 national chez les cadettes. Mais en finale, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme elle le souhaitait, en envoyant, lors de ses deux premières tentatives le marteau dans les filets de la cage. Le dernier jet mesuré à 51mètres 87, lui permet d'avoir trois lancés de plus et de prendre provisoirement la 3ème place. La médaille était presque autour du cou, mais un de ses adversaires va réussir à passer devant, lors de son dernier essai. Alizée termine donc au pied du podium, à la 4ème place. Ce qui reste son meilleur résultat de sa jeune carrière. Elle est déçue, c'est légitime, mais elle positive et voit déjà plus loin.

loading

Athlétisme, bilan périgourdin aux championnats de France

Milann Klemenic, jeune cadet de l'élan sportif trélissacois, champion de France en salle sur 400 mètres. - Benoit Guillet, président du Comité Dordogne Athlétisme

Alizée Festal était donc à Salon de Provence pour les championnats cadets et toutes catégories en extérieur. Mais il y avait aussi les championnats de France en salle, pour les cadets et juniors, à Lyon, dans la salle Stéphane Diagana. Milann Klemenic, jeune cadet 1ère année de l'Elan Sportif Trélissacois est sacré champion de France sur 400 mètres. Et c'est lui qui porte le relais périgourdin vers la médaille d'argent, lors du 4x200 mètres. Il était accompagné sur ce relais par Hugo Pagès, Hugo Douceit-Pied et Sacha Gourgues. Benoit Guillet, le président de l'élan sportif trélissacois, mais aussi président du Comité Dordogne d'athlétisme commente les résultats périgourdins au micro de Francis Lacour. Information de dernières minutes, le relais trélissacois est champion de France, car le relais vainqueur a été disqualifié, une heure après le déroulement de la course. Cela fait donc 2 titres pour Trélissac.

loading

Basket, les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculine : J16 : CEP Poitiers 73-80 AOL Basket. Résultats complets. Classement site FFBB.

Régionale 2 Féminine : J16 : Bergerac 48-52 Limoges ABC. Résultats complets. Classement site FFBB.

Régionale 2 Masculine : J16 : Saint Front de Pradoux 97-68 Panazol/Feytiat. Boulazac Basket Dordogne(2) 88-66 Angoulême/Saint-Yrieix. Résultats complets. Classement site FFBB.

Régionale 3 Féminine : J16 : ASPTT Grand Périgueux 55-44 SAS Basket. Chambon/Evaux 41-56 Bassillac.

Résultats complets. Classement site FFBB.

Sport en Périgord, la chronique , du lundi au vendredi à 6h40