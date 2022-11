Football : Trélissac et Bergerac ont frôlé l'exploit en Coupe de France

Ce weekend aurait pu être parfait pour le sport périgourdin, avec la victoire du Boulazac Basket Dordogne face au promu La Rochelle en Pro B, l'exploit du CAP, victorieux sur la pelouse de Marmande, invaincu depuis presque 2 ans à domicile, le succès surprise des Enfants de la Dordogne face à un favori du TOP 12 de gymnastique artistique, Orléans. Seuls bémols, les éliminations de Trélissac et Bergerac lors du 8ème tour de la Coupe de France de football face à deux clubs de Ligue 2. Mais nos clubs périgourdins n'étaient pas loin de l'exploit.

Football, Coupe de France, Trélissac et Bergerac ont tout donné

Trélissac face aux Girondins de Bordeaux en Coupe de France © Radio France - Xavier Dalmont

Trélissac 2-3 Girondins de Bordeaux. Les supporters trélissacois ont connu toutes les émotions, un véritable ascenseur émotionnel, sur la pelouse du stade Francis Rongièras, samedi soir face au club professionnel et leader de Ligue 2, les girondins de Bordeaux. Trélissac a pourtant mené 2-0 à l'issu de la première mi-temps. Les trélissacois ont eu leur mi-temps et les bordelais auront la leur au retour des vestiaires, revenus à égalité, c'est dans le temps additionnel qu'ils vont planter leur troisième et dernière banderille, pour obtenir le ticket pour les 32ème de finale de la Coupe de France. Enorme déception pour Trélissac qui s'arrête là ! Xavier Dalmont pour France Bleu Périgord a recueilli les réactions du coach périgourdin, Hervé Loubat, très abattu après la rencontre et celle de Jimmy Burgho, l'arrière latéral et capitaine du Trélissac FC, lui aussi, très déçu.

Bergerac 0-0 Niort. C'est vendredi soir que le Bergerac Périgord Football Club a disputé, dans son stade de Campréal, son match du 8ème tour de Coupe de France. Ce qui correspond aux 64ème de finale. Contrairement à l'an dernier, avec une superbe place en quart de finale, la Coupe de France de football s'arrête prématurément pour les bergeracois, éliminés par un club de Ligue 2, les Chamois Niortais. Il y avait 0 à 0 à l'issu des 90 minutes. La qualification s'est donc jouée aux tirs au but. Niort fait un sans faute, avec 5 buts et Bergerac en rate un seul, le ballon touche le poteau. L'aventure s'arrête donc là et il faut se reconcentrer sur la priorité, le championnat de National 2.

Rugby, N2, l'exploit du CAP à Marmande

Marmande face au CAP en Nationale 2 de rugby - Alain Curutchet, vice-président du CAP

Marmande 15-25 Périgueux. Pour ce match de la 9ème journée de Nationale 2, le CAP diminué par les absences de ses blessés et de ses joueurs partis en sélection nationale, s'est tout de même imposé à Marmande. Un petit exploit, car Marmande avait remporté ses 3 matchs à la maison et était resté invaincu toute la saison dernière. Richard Hill, le coach capiste salue la formidable défense de son équipe, qui bien que privée de ballons, et dominée en touche, comme en mêlée, a su se montrer patiente et a su, surtout, exploiter les quelques occasions qu'elle a eu. Si la conquête fut marmandaise, le réalisme fut périgourdin. Le CAP réalise la belle opération de la journée en prenant la tête de la poule 2 de Nationale 2 à égalité de points avec Auch et Niort. Classement et résultats .

Basket, ProB, Boulazac pour un troisième succès

Boulazac face au Stade Rochelais basket au Palio en Pro B © Radio France - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 86-70 Stade Rochelais. Victoire périgourdine pour cette 5ème journée de Pro B. Le match ne fut pas le meilleur de la saison, mais devant près de 3500 spectateurs, ce dimanche après-midi, au Palio, les boulazacois ont fini par faire céder une vaillante équipe de La Rochelle, dans le dernier quart temps, à l'approche du money-time. Nic Moore a produit un bon match, il est, comme souvent, le meilleur marqueur boulazacois du match. Mais ses coéquipiers n'ont pas été en reste côté adresse, comme Nicolas De Jong qui n'a juré que par les tirs primés, cet après-midi. Junakovic lui aussi pas maladroit durant cette partie. Une adresse qui fit cruellement défaut au club promu, qui reste lanterne rouge, avec 5 défaites en 5 matchs. Le Boulazac Basket Dordogne grimpe à la 7ème place et se retrouve avec 3 victoires, 2 défaites, avant de recevoir, samedi prochain, toujours au Palio, un autre club promu, Angers. Mais là, ce sera une autre pair de manche. Statistiques du match, site LNB .

Basket, nos clubs périgourdins en ligue Nouvelle Aquitaine

Nationale Masculine Elite U18 : Limoges CSP 89-73 Boulazac Basket Dordogne (1). Résultats et classement site FFBB.

Pré Nationale Masculine : Tulle Corrèze 88-61 AOL Basket. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Féminine : Lardin Basket Club 67-81 AEL Guéret. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Masculine : Boulazac Basket Dordogne (2) 72-55 Saint Front de Pradoux. Résultats site FFBB .

Régionale 3 Féminine : Bassillac AS Issac. Chambon Evaux 40-92 SAS Basket. Résultats site FFBB .

Football, nos clubs périgourdins en ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Boulazac 0-0 Brive ESA. Mérignac 3-0 Mussidan-Saint Médard. Trélissac FC (2) Angoulême (2). Résultats complets et classement site FFF .

Régional 2, Poule D : Nontron-Saint Pardoux 3-1 Médoc Atlantique. Limens JSA 7-0 Estuaire Haute Gironde. Résultats complets et classement site FFF .

Régional 2, Poule E : Bergerac La Catte (reporté) Saint Bruno. Sarlat Marcillac 1-4 Cestas. Pessac-Alouette Prigonrieux. Bergerac Périgord FC (2) 4-0Talence. Résultats complets et classement site FFF .

Régional 3, Poule E : Brive ASPO Trélissac FC (3). Mareuil-Verteillac 1-1 Chancelade-Marsac. Résultats site FFF .

Régional 3, Poule F : Coulounieix-Chamiers 3-1 La Roche Rivières. Périgord Centre FC 3-2 Saint Junien. Soyaux 6-0 Thenon-Limeyrat-Fossemagne. Verneuil sur Vienne Ribérac. Résultats complets site FFF .

Régional 3, Poule H : Vallée du Lot 1-1 Montpon-Ménesplet. Résultats complets et classement site FFF .

Football, les féminines en Régional et la Coupe de Dordogne

Régional 1 Féminine : Bergerac Périgord FC 3-1 Soyaux. Pau 1-1 Trélissac Résultats complets et classement site FFF .

Coupe de Dordogne masculine, 6ème tour : Terrasson 0-1 Pays de Fénelon. Résultats complets site FFF .

Gymnastique, les enfants de la Dordogne en Top 12.

Affiche du match de TOP 12 de gymnastique artistique masculine à l'Agora - Enfants de la Dordogne Boulazac

Boulazac 28-20 Orléans. Coup d'envoi de la saison du championnat élite de gymnastique artistique masculine, le Top 12, ce samedi 19 novembre 2022. Les Enfants de la Dordogne, le club boulazacois recevait, salle Agora, pour cette première journée et son premier match de la saison. L'objectif pour Boulazac, c'est le maintien. Le club est champion de France de National 1 et remonte, cette année, au sein de l'élite de la gymnastique française. Pour cette première confrontation, l'adversaire était de taille, Orléans, qui vise les premières places. Mais pourtant, Boulazac l'emporte par 28 points à 20. Une belle victoire que nous raconte l'un des entraineurs, Julien Montagut.

