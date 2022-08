Football : trois joueuses du FC Girondins de Bordeaux sélectionnées en équipe de France féminine

Le FC Girondins de Bordeaux compte trois joueuses sélectionnées en équipe de France féminine de football dans la liste annoncée ce jeudi 25 août par Corinne Diacre. Mylène Chavas, Justine Lerond et Ella Palis participeront aux deux derniers matches de qualification au Mondial-2023.

L'équipe de France est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde mais doit encore jouer deux matches, en Estonie le 2 septembre et face à la Grèce, à Sedan, quatre jours plus tard. Le Mondial-2023 se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande

Mylène Chavas et la nouvelle recrue girondine Justine Lerond viendront suppléer Pauline Peyraud-Magnin au poste de gardienne de but, comme lors du dernier Euro. La milieu Ella Palis est elle aussi de nouveau dans la liste de Corinne Diacre après avoir fait ses preuves lors de l'Euro en juillet dernier.