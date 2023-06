Football : trois nouveaux joueurs signent au Mans FC

Après les signatures de Mathieu Coutadeur , Antoine Rabillard et Yoann Le Méhauté , trois nouveaux joueurs débarquent au Mans FC pour étoffer l'effectif disputer la saison 2023-2024. Il s'agit d'un attaquant, d'un latéral et d'un nouveau gardien de but.

Ewan Colas évoluait l'an passé avec la réserve du FC Lorient - Le Mans FC

Erwan Colas est un milieu offensif de 26 ans. Il évoluait avec l'équipe réserve du FC Lorient avec qui il a inscrit six buts et délivré 10 passes décisives la saison passée. Formé à Chartres, c'est la première fois qu'il jouera au niveau National

Anthony Ribelay, latéral droit de 27 ans a disputé 115 matchs de National - Le Mans FC

Anthony Ribelin est un latéral droit de 27 ans qui peut aussi dépanner en attaque. Formé à Montpellier, Il a disputé 115 matchs de National avec le Paris FC, l'Entente Sannois Saint-Gratien et Bourg-Perronas où il a passé les quatre dernières saisons. Il a aussi été international U16 et U19.

Angustin Delbecque, un gardien de 21 ans formé au RC Lens - Le Mans FC

Augustin Delbecque est gardien de but. Âgé de 21 ans et formé au RC Lens, il a disputé 12 rencontres de National 3 la saison dernière pour 15 buts concédés et un clean sheet. Il a été international U16 puis U17. Il pourrait disputer le premier match de la saison dans les cages mancelles suite aux suspensions des deux gardiens sarthois Nicolas Kocik (exclu en fin de saison et qui doit purger deux matches de suspension) et Ewan Hatfout (un match de suspension pour pari sportif illégal).

La reprise de l'entraînement est prévue vendredi. Le Mans FC disputera une série de matches amicaux avant la reprise du championnat le vendredi 11 août.

12 juillet : Le Mans FC affrontera l’En Avant Guingamp (Ligue 2)

19 juillet : Le Mans FC - SCO d'Angers (ligue 2) à Saumur

29 juillet : Le Mans FC - Les Herbiers à Ardelay