Football : Troisième défaite consécutive pour l'USO, giflée par Le Mans (1-3)

Lundi pluvieux, lundi malheureux pour l'US Orléans. Sous un ciel noir régulièrement traversés par des éclairs (le coup d'envoi a même été décalé de 10 minutes à cause des averses), les Jaune et Rouge ont rendu une copie très inquiétante dans ce match comptant pour la 5ème journée de National. Un match où Bernard Casoni avait procédé à beaucoup de choix forts : Saint-Ruf, Dabasse et Goujon sur le banc, tandis que de nombreux orléanais vivaient leur grande première de la saison comme Fortuné ou encore Marcel. Les Orléanais se sont fait surprendre dès la 10ème minute par M.Coutadeur. L'USO accumulait les pertes de balle dangereuses et Vincent Viot sortait plusieurs gros arrêts pour maintenir à flot les siens.

ⓘ Publicité

Sur la fin de la première mi-temps, les Jaune et Rouge ont connu leur seule embellie de ce match grâce à plus de justesse et un pressing plus intense. L'égalisation de Solvet sur une belle tête en fut la récompense (45ème). Mais au retour des vestiaires, les mêmes problèmes sont revenus : trop de ballons chauds mal négociés dans la moitié de terrain orléanaise. Mis à part une barre transversale de Fortuné, les Jaune et Rouge ont subi, ont donné trop de cartouches à leurs adversaires. Et après le but du break (73ème), jamais ils n'ont semblé en mesure de renverser la vapeur. Une défaite logique, la troisième d'affilée. L'USO, avec un match en retard, est 16ème de National. Et la pression s'accentue déjà sur les épaules de Bernard Casoni.

L'homme du match

Blessé pendant toute la préparation, Vincent Marcel a connu sa première titularisation face au Mans FC. Même s'il a manqué de justesse à certains moments (comme l'ensemble de ses coéquipiers), il a aussi montré des qualités qui seront très utiles à l'effectif orléanais : cette capacité à se mettre dans le sens du jeu sur le contrôle, cette vision du jeu. Une fois à 100%, Vincent Marcel sera sans doute un titulaire en puissance du onze de l'USO.

La phrase du jour

"Peut-être que nous avons été trop ambitieux. Il faut que l'on analyse tout ça, peut-être qu'il faut changer notre fusil d'épaule. On prend des buts bêtes ! On donne trop à manger à nos adversaires et ce n'est pas possible à ce niveau-là. Cela ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'impression de revivre des scènes de la saison passée..." analysait Bernard Casoni après le coup de sifflet final.

Le chiffre du jour

Trois : trois buts encaissés et troisième défaite d'affilée pour l'US Orléans, qui doit réagir impérativement ce vendredi sur la pelouse d'Avranches.