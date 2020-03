Football U19 : les minots de la Berri ont fait match nul 0 à 0 face à Bayonne

Pas de vainqueur dans le championnat U19 entre les jeunes de la Berri qualifiés our les 1/4 de finale de la Coupe Gambardella et Bayonne (0 à 0)

A une semaine de de 1/4 de finale de la Coupe Gambardella, comment vont les jeunes pouces de la Berri ? Difficile d'avoir une opinion. Sur le synthétique du stade Claude Jamet, ils ont partagé les points avec Bayonne (0 à 0) Chaque équipe a eu sa mi-temps pour ouvrir la marque mais à l'arrivée aucun but n'a été inscrit.

R. Chevrier : "Jamais je donnerai comme consigne à mes joueurs de se retenir sur le terrain parce que nous avons un match de coupe gambardella dans une semaine."

Pourtant les Castelroussins contre le vent se sont créés des occasions notamment avec le jeune Elies Mahmoud très en vue mais qui n'a pas réussi à cadrer sa frappe (20ème). Cette première période dominée dans l'ensemble par les Castelroussins s'achève sur ce score de 0 à 0.

En deuxième mi-temps, alors que les "bleu et rouge" jouent avec le vent petit à petit, les jeunes Bayonnais se montrent dangereux. Et il faut une belle prestation du gardien de la Berri Tommy Plumain pour empêcher Bayonne de marquer. A l'issue du match Romain Chevrier l'entraîneur Castelroussin était plutôt déçu par ce partage des points : " Je ne pense pas que mes joueurs inconsciemment ou pas ont joué ce match en pensant à notre 1/4 de finale de Gambardella. D'ailleurs jamais je ne donnerai comme consigne à mes joueurs de se retenir sur le terrain par ce que nous avons une match de coupe dans une semaine.

C'est officiel, le 1/4 de Gambardella entre La Berri et Metz se jouera au stade Gaston-Petit. L'entrée est gratuite.

Non, il fallait que l'on gagne aujourd'hui en championnat mais on ne l'a pas fait. Ils nous a manqué du réalisme en première mi-temps. En seconde période nous n'avons pas montré grand chose. Ce sont les Bayonnais qui ont été les plus dangereux. Ils nous a manqué aussi de la justesse technique pour pouvoir inquiéter leur gardien." Les jeunes Castelroussins vont pouvoir se concentrer sur ce 1/4 de finale entre la Berri et le FC Metz qui se jouera le 15 mars prochain qui correspond aussi au premier tour des élections municipales. Et bonne nouvelle, ce 1/4 de finale de Gambardella se jouera sur le terrain d'honneur du stade Gaston-Petit. Et le président de la Berri Thierry Schoen a décidé de ne pas faire payer l'entrée pour qu'il y est un maximum de monde dans la tribune d'honneur de Gaston-Petit. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 15 mars à 14h30.