Football : un accord financier trouvé entre Corinne Diacre et la FFF à hauteur de 870.000 euros

Un accord financier trouvé entre Corinne Diacre et la Fédération française de football

La Fédération française de football (FFF) et Corinne Diacre ont trouvé un accord financier pour rompre le contrat de l'ancienne sélectionneuse des Bleues en mars, a appris ce lundi la Direction des sports de Radio France de source proche du dossier, confirmant une information du journal L'Équipe. Démise de ses fonctions le 9 mars dernier mais pas encore licenciée, Corinne Diacre va toucher une indemnité de 870.000 euros, selon les informations confirmées à Radio France.

La FFF avait à l'époque justifié son choix d'écarter la sélectionneuse "au regard du conflit largement médiatisé l'opposant à des joueuses de l'équipe de France A féminine". Le contrat de l'ancienne sélectionneuse des Bleues entre 2017 et 2023 courait jusqu'au 10 août 2024. La FFF va donc lui verser ses salaires prévus jusqu'à la fin de son contrat, en plus d'une année supplémentaire au titre du préjudice subi. À ces sommes vont s'ajouter une somme de 200.000 euros en raison de l'impossibilité de décrocher les primes en cas de victoire au Mondial l'été prochain et de médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Corinne Diacre, fragilisée par une fronde des meilleures joueuses françaises, a été démise le 9 mars de ses fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. Elle a depuis été remplacée par Hervé Renard , ancien coach de l'équipe masculine de Lille et des équipes nationales masculines du Maroc ou encore de l'Arabie Saoudite.