Football : un arbitre des Landes au sifflet de la finale de la Coupe de France

Paris-Saint-Germain - AS Saint-Etienne, l'affiche de cette 103e édition de la Coupe de France est belle. Une consécration pour l'arbitre désigné, Amaury Delerue, licencié au club de foot de Saint-Sever (Landes) depuis 1985.

Il y aura forcément un petit battement au cœur au moment de fouler la pelouse du Stade de France. Pour la première fois de sa carrière, Amaury Delerue arbitrera une finale de Coupe de France. La doyenne des compétitions de l'Hexagone crée en 1918. Une finale particulière, de part le contexte - seulement 4 000 spectateurs seront autorisés à assister à la rencontre - et de part l'affiche : PSG-Saint-Etienne. 18 trophées à eux deux. 12 pour le PSG, un record, et 6 pour les Verts.

Un enfant de Saint-Sever

Bourguignon de naissance, Amaury Delerue arrive très vite dans les Landes. Dès ses huit ans, il commence le football au Sport athlétique saint-séverin (SASS). 35 ans plus tard, il y est toujours licencié.

C'est en tant que gardien de but qu'Amaury est le plus à l'aise. Repéré par le Stade Montois lors de détections départementales, il signe, à 14 ans, dans la préfecture des Landes. Il évolue, pendant deux ans, au sein des U15 Nationaux d'alors, avant de retourner à Saint-Sever. Une grosse blessure au bras marque la fin de sa carrière de joueur... et le début de sa nouvelle vie.

Car pendant cette blessure, il découvre par hasard, un peu poussé par son club, l'arbitrage. Une révélation pour le jeune homme de 17 ans. Rapidement, Amaury grimpe les échelons. Division départementale, régionale, fédérale, nationale... rien ne lui résiste. Sur les terrains de foot, Amaury devient Monsieur Delerue. Un nom que connaisse bien les étudiants de l'Université de Bordeaux. Car Amaury Delerue est parallèlement à sa carrière d'arbitre, professeur agrégé d'EPS.

Le passage au niveau professionnel

En 2009, treize ans après ses débuts dans l'arbitrage, Amaury Delerue atteint le niveau professionnel en intégrant le championnat de France de Ligue 2, la deuxième division nationale. Puis, en 2012 il est promu au plus haut niveau, la Ligue 1. Il entamera d'ailleurs sa neuvième saison consécutive dans l'élite la saison prochaine.

La dernière marche de son ascension arrive en 2015, lorsqu'il obtient le statut international. Décrit comme quelqu'un de simple et reconnaissant par son entourage, Amaury Delerue est resté très attaché à son club. Deux amis Saint-Sévriens, qu'il a invité, seront même au Stade de France.

Peut-être aura t-il une pensée pour eux dans les vestiaires, au moment d'ouvrir son sac, où depuis 26 ans, cohabitent cartons, sifflet et fanion de Saint-Sever...