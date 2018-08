L'international belge Anthony Limbombé rejoint le FC Nantes. Le milieu de terrain du FC Bruges s'est engagé pour cinq ans. Il portera le numéro 22. Montant de la transaction, près de 10 millions. C'est le plus gros achat dans l'histoire du FCN.

La connexion fonctionne à plein régime entre la Belgique et le FC Nantes. Après Guillaume Gillet en 2016 ou encore Yassine El Ghanassy en 2017, c'est le milieu de terrain belge Anthony Limbombé qui s'est engagé pour cinq ans avec les Canaris. Révélation du dernier championnat belge, le milieu de terrain du FC Bruges a inscrit six buts et délivré huit passes décisives. A 24 ans, il compte une sélection avec les Diables Rouges. C'était le 27 mars dernier lors de la victoire 4-0 des Belges face à l'Arabie Saoudite.

"C'est un joueur très technique et très rapide. Il a beaucoup de volume de jeu. Il est droitier mais il évolue dans le couloir gauche. Il a une frappe très puissante. Ce n'est pas un pur numéro neuf mais il a le sens du but. Il peut faire lever les foules. C'est une très bonne pioche pour les Canaris" affirme le journaliste belge Romain Van Der Pluym de la Dernière Heure / Les Sports

Le FC Nantes a cassé sa tirelire pour recruter Anthony Limbombé. Le montant de son transfert est proche de dix millions d'euros. C'est le plus gros achat dans l'histoire du FC Nantes.