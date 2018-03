Plus de 60 000 vues sur les réseaux sociaux pour un but aussi beau qu'audacieux: Brandon Moenza a fait le buzz en à peine 24 heures.

Mont-de-Marsan, France

Brandon Moenza, joueur et attaquant au Stade Montois Football, fait le buzz depuis le début de semaine sur les réseaux sociaux. Le samedi 24 février, il joue un match avec l'équipe réserve en Régionale 2 contre Lège-Cap-Ferret. Ce n'est que la deuxième minute de jeu lorsqu'il marque un but d'un geste spectaculaire: le coup du foulard. Le but est filmé et fait le tour des réseaux sociaux avec plus de 60 000 vues en 48 heures !

"On m'a dit: tu as trébuché" - Brandon Moenza

Cette histoire aurait bien pu ne pas se dérouler sans Didier Dauba, dirigeant du Stade Montois. "Généralement, il vient filmer les matchs de de l'équipe première, explique Brandon. Il était là pour le match de la réserve car l'équipe première ne jouait pas. C'est le destin je pense". Brandon Moenza réussit à récupérer la vidéo du but et la met sur sa page Facebook. "Une fille m'a proposé de l'envoyer à Téléfoot et quelques jours après [lundi 5 mars], j'ai vu que la vidéo était publiée: _ça a pris une autre dimension._"

Forcément, le portable de Brandon Moenza n'a pas cessé de sonner. "J'ai reçu pas mal de messages pour me féliciter de la part de ceux qui jouent avec moi, d'anciens coéquipiers, de connaissances, de membres de la famille. Ils me disent: félicitations, très beau but, d'où tu sors ça". Son geste lui vaut même d'être reconnu sur les terrains. "Le week-end dernier, à mon dernier match, un arbitre m'a même reconnu et m'a dit qu'il avait vu mon but donc ça fait plaisir".

Ses coéquipiers et ses collègues de travail en profitent aussi pour le chambrer: "on m'a dit: tu as trébuché mais je leur dis non" avec un grand sourire. Depuis ce but, Brandon Moenza n'a pas retenté la technique à l'entraînement ; "je préfère rester sur ça" comme s'il ne voulait pas gâcher la beauté du geste.