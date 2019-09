Football : un match de gala et près de 80 anciens joueurs pour le centenaire du CS Sedan-Ardennes

Sedan, France

Le CSSA est né le 2 novembre 1919 et célébrera son centenaire ce samedi 14 septembre 2019. Pour cette journée-évènement, le club de football sedanais a réuni près de 80 anciens joueurs qui ont fait les riches heures du club. Vingt-cinq d'entre eux fouleront la pelouse pour un match de gala qui opposera, à 15h, les anciens de Sedan aux anciens de Dudelange, le premier club luxembourgeois à avoir passé un tour de Ligue des Champions (en 2005).

Parmi les anciennes gloires sedanaises qui souffleront les bougies, seront présents Roger Lemerre (finaliste de la Coupe de France en 1965, puis entraîneur du CSSA de en 2016), Claude Breny (vainqueur des Coupes de France 1956 et 1961 et meilleur buteur du club avec 172 réalisations), Max Fulgenzy (349 matchs joués avec le CSSA dont la victoire en Coupe de France en 1961), Olivier Quint, Pius N'Diefi et Cédric Mionnet (finalistes de la Coupe de France 1999), Marcus Mokaké et Patrick Regnault (finalistes de la Coupe de France 2005). Des dédicaces sont prévues après la rencontre au club-house, qui sera réouvert pour l'occasion.

Un stade en Vert et Rouge

10 000 des 23 000 places du stade Dugauguez sont ouvertes aux réservations. L'entrée (aux tarifs habituels d'une journée de championnat) inclut le match de national 2 contre Sainte-Geneviève, retardé à 20h pour l'occasion.

La journée débutera dès 13h par des animations proposées par les équipes jeunes du district de football des Ardennes. Le CSSA se verra remettre le label Elite par la ligue de football du Grand-Est lors de cette journée qui se concluera par un feu d'artifice.