Football : un nouveau gardien au Stade Malherbe de Caen

Caen, France

Du mouvement chez les derniers remparts au Stade Malherbe de Caen. Alors que Brice Samba vient de s’engager avec Nottingham Forest (D2 anglaise), le club normand a recruté Rémy Riou. Un gardien expérimenté avec plus de 200 matchs au compteur (Ligue 1 et Ligue 2 confondus). Le joueur de 32 ans a été formé à Lyon, avant de passer par Lorient, Auxerre, Toulouse et surtout Nantes pendant cinq saisons. L’ex capitaine des Canaris a ensuite quitté la France pour deux expériences à l’étranger (Alyanaspor – Turquie / Charleroi – Belgique). Il lui restait un an de contrat avec le club belge où sa place de titulaire avait été remise en cause par l’arrivée de Nicolas Penneteau.

Samba file en Angleterre

La signature de Riou a été annoncée après la confirmation du départ de Brice Samba, ménagé lundi lors du match contre Lorient. Auteur de 48 matchs toutes compétitions confondues en deux saisons avec les "rouge et bleu", l’ancien marseillais traverse la Manche pour rejoindre le club entraîné par Sabri Lamouchi. Samba aura marqué l’histoire du club malherbiste notamment lors de l’épopée caennaise en coupe de France lors de saison 2017/2018, et lors du dernier exercice en Ligue 1 où le portier a longtemps repoussé l’echéance de la relégation.

Quand au mercato malherbiste, il est loin d’être terminé, autant dans le sens des départs (Ninga et Gradit courtisés par d’autres clubs) que dans le sens des arrivées, surtout au niveau offensif. Les recrutements seront sans doute précédés du petit message d’alerte sur les réseaux sociaux…..