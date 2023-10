Football : un parfum de crise à l'US Orléans

Depuis la relégation en National en 2020, l'US Orléans vit son début de saison le plus compliqué. Depuis cette victoire en ouverture du championnat le 11 août dernier (1-0 contre le GOAL FC), les Orléanais enchaînent les contre-performances. Seulement deux points pris sur 18 possibles, déjà quatre défaites au compteur dont un cinglant 3-0 récolté lors de la dernière journée de championnat, sur la pelouse de Villefranche. Au classement, les Jaune et Rouge sont avant-derniers de National. Sur le plan sportif, le tableau dépeint est inquiétant. Et ce qu'il se passe dans les coulisses du club l'est tout autant.

ⓘ Publicité

D'après nos informations, une fracture entre Bernard Casoni et certains joueurs prend de l'ampleur. Cela fait déjà plusieurs semaines que des rumeurs circulent à ce sujet. Désormais, la guerre interne éclate au grand jour. La méthode employée par l'entraîneur ne passe pas avec le groupe. Parmi les reproches entendus, le fait de sortir des joueurs importants de l'équipe pour les mettre sur le banc (voire en dehors du groupe) pendant plusieurs matches, sans que cela soit totalement justifié aux yeux des principaux concernés.

Un loft avec les indésirables se met en place

Au-delà des choix tactiques, c'est la posture adoptée par l'entraîneur qui pose problème en interne. Dans ses discours, Bernard Casoni s'appuie souvent sur son passé glorieux à l'OM dans les années 90 ou bien ses belles aventures sur des bancs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais tout cela commence à dater et par moment, le tacticien semble en décalage avec la réalité auprès de son groupe. En prenant tous ces éléments en compte, la question de l'avenir de Bernard Casoni pourrait se poser. Pas aux yeux de Philippe Boutron en tout cas.

Contacté par France Bleu Orléans, le président de l'USO soutient son entraîneur : "C'est trop facile de taper sur lui. Qui rate les passes pendant les matches ? Qui refuse de courir sur le terrain ? Vous croyez que les joueurs vont apprendre le foot à Bernard Casoni sérieusement ?" Pour Philippe Boutron, les responsables sont avant tout les footballeurs orléanais. "Certains ont abandonné le projet, nous allons les éliminer" affirme le patron du club. Sans les nommer, il vise notamment Kevin Fortuné et Grégory Berthier. "Vous n'avez qu'à regarder les matches, les buts que l'on prend. Ce sont toujours les même qui sont fautifs" poursuit-il.

Un licenciement trop onéreux ?

L'avenir de Bernard Casoni s'inscrit donc toujours dans le Loiret. Philippe Boutron déclare ne s'être "jamais posé la question du changement d'entraîneur." Mais peut-il réellement se la poser, cette question ? Pour rappel, Bernard Casoni s'est engagé pour deux saisons avec les Jaune et Rouge l'été dernier. En cas de licenciement, le club devra lui verser de grosses indemnités. Pas sûr que l'USO - qui a diminué son budget d'un quart cette saison - puisse se le permettre. Les prochaines semaines diront si le président Philippe Boutron s'est piégé lui-même.