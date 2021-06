Football : un premier match amical et une large défaite pour l'Amiens SC

Un premier match amical qui passe mal pour l'Amiens SC ! Large défaite 3-0 ce vendredi 25 juin au stade Moulonguet d'Amiens contre les voisins de l'US Camon, pourtant en Régionale 1, 4 divisions en dessous.

Un déficit d'entrainement

Avec ses nouvelles recrues, le milieu Mamadou Fofana (aligné en première mi-temps) ou le défenseur Formose Mendy (aligné en deuxième mi-temps), l'ASC a eu du mal physiquement, débordé notamment sur les côtés.

Entrainé depuis plusieurs semaines, l'équipe de Camon a dominé Amiens qui a seulement retrouvé le terrain ce dimanche 20 juin. Le club voisin a croqué l'ASC avec 1 but en 1ère mi-temps signé Nassim Megharbi (14') et 2 réalisations en seconde mi-temps,dont l'ancien joueur de Roye et Beauvais Zahir Zerbab d'une jolie demi-volée (2-0, 47'). L'US Camon est même venu corser l'addition en toute fin de match (89', 3-0), pour donner un peu plus de relief à la victoire des hommes du coach André Titi Buengo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tant pis pour Philippe Hinschberger ! Le nouveau coach de l'Amiens SC n'en veut pas à ses joueurs mais plutôt au timing de cette rencontre.

"Vous voulez que je vous dise mon sentiment ? On ne fait pas un match amical au bout de 5 jours de préparation. On avait une majorité de joueurs issus du centre de formation. Ce n'est pas ce match qui va donner une indication" a souligné l'ancien entraineur de Grenoble, qui glisse au passage ses attentes pour le mercato : "un latéral gauche, un milieu gauche et deux attaquants"

"On ne fait pas un match amical au bout de 5 jours de préparation" regrette le nouvel entraineur de l'Amiens SC Philippe Hinschberger après la défaite en match amical contre l'US Camon (3-0) Copier

A l'unisson de son entraîneur, le gardien Régis Gurtner, qui a disputé la première mi-temps estime aussi que l'équipe est encore "en rodage". Parmi les absents du moment côté amiénois, son latéral droit Mickael Alphonse, retenu avec la Guadeloupe, sa sélection, pour le tournoi de la Gold Cup. Latéral gauche, Yussuf Assogba est également au repos après avoir joué en sélection avec le Bénin.

Place au stage du Touquet

Le lourd revers contre Camon passé, l'Amiens SC se tourne maintenant vers le Touquet (Pas-de-Calais) pour son traditionnel stage de pré-saison. Départ lundi 28 juin et fin vendredi 2 juillet avec un match amical sur place. L'ASC défie le Havre, un club de Ligue 2. Retrouvez sur notre site le calendrier complet du championnat version 2021-2022 !