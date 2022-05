Football : "Un scénario d'une violence extrême", Bergerac a cru jusqu'au bout pouvoir monter en National

L'ascenseur émotionnel est monté très haut pour Bergerac ce samedi 28 mai. Avant de redescendre très bas. Pour le dernier match de la saison, les périgourdins étaient promus en National (un niveau que le club n'a jamais connu de son histoire) si ils l'emportaient face à Montpellier, et que le Puy ne gagnait pas.

Au stade Campréal, ils ont gagné grâce à un but à la 89e minute, quand le Puy était tenu en échec un but partout. Mais après la fin de leur rencontre, ils ont vu sur leurs smartphones les auvergnats marquer un penalty décisif. Et leur passer devant à la dernière seconde de la saison. Un scénario cruel et une déception énorme.

Une énorme tristesse, le scénario est incroyable, j'aurais préféré ne pas vivre ça. C'était d'une violence extrême. Il va falloir digérer - Erwan Lannuzel, coach du BPFC

Le coach de Bergerac, Erwan Lannuzel, prostré sur son banc de touche après la victoire du Puy © Radio France - Louis de Bergevin

70ème minute on égalise et on apprend qu'il y a 1-1 là-bas. Là une montée d'adrénaline. Il n'y a pas un joueur qui n'y croyait pas. On fait le taf, on marque. On termine le match, on apprend que le Puy n'a pas fini, on attend on attend, c'était interminable. Pour moi c'était National, j'allais appeler ma famille... J'en rêvais. Ca fait chier, c'est horrible - Hamilton Beltran, attaquant de Bergerac

Le but du 2-1 qui donne la victoire à Bergerac contre Montpellier, marqué à la 89e minute par Axel Tressens. © Radio France - Marc Bertrand

On a vécu une saison folle mais la déception prend beaucoup le dessus. On a été très heureux quand on a marqué, on a eu de l'espoir mais là on est seulement déçus et énervés - Axel Tressens, buteur face à Montpellier

On a fait quelque chose qui semblait impossible avant le match, on l'a touché du doigt. On a vu les vertus de cette équipe. Mais après ça a été l'attente interminable et ce scénario est d'une cruauté extraordinaire. J'ai pas de mots pour le qualifier - Christophe Fauvel, président du Bergerac Périgord Football Club

On a mal au cœur pour eux, ils sont tristes, ils pleurent - Nolan, supporter de Bergerac

Ca fait dix mois qu'ils triment, qu'ils triment, qu'ils triment. Ils ont tout donné pour ce club. Je suis malheureuse pour eux parce qu'ils méritaient vraiment la montée - Sylvie, fidèle supportrice

La déception des joueurs et du staff, ils sont restés après la rencontre pour attendre le score final du match du Puy. © Radio France - Marc Bertrand

Pour moi c'est pire qu'un film, c'est un drame. Ca s'est joué à quoi? A deux-trois minutes. Le foot c'est beau mais parfois c'est cruel - Patrick de Lorraine, le speaker du BPFC