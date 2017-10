Football : une jeune mayennaise à Clairefontaine

Amandine Vinatier, 14 ans, licenciée au club des Francs-Archers Laval, participe jeudi à un stage national de détection jusqu'à samedi, à Clairefontaine le siège historique du football français. L'adolescente n'y va pas en spectatrice mais avec des ambitions bien affichées.

Clairefontaine. Le siège historique de l'équipe de France de football. Tout amateur de ce sport rêve d'en pousser les portes ou de jouer sur les terrains du centre national technique. Et bien une Mayennaise va pouvoir réaliser son rêve : Amandine Vinatier, 14 ans, licenciée au club des Francs-Archers de Laval. Celle qui a commencé le foot à cinq ans et demi, au Genest-Saint-Isle, va participer à un stage national de détection jusqu'à samedi. Objectif : intégrer les différentes catégories de l'équipe de France féminine.

Amandine ... fan d'Amandine Henry

Amandine a la voix fluette, mais ne vous y trompez pas, sur un terrain l'adolescente sait se faire respecter. Ce qu'elle aime particulièrement dans le football "c'est de pouvoir tacler" sourit-elle. Amandine joue au poste de milieu défensif. "Dans la vraie vie je suis calme, mais sur le terrain je suis plus agressive. Concentrée aussi et déterminée. J'aime bien quand la pelouse est mouillée, cela glisse vraiment mieux" martèle Amandine. Et question tacles glissés, la Mayennaise en connaît un rayon. "Avoir le bon timing et toucher le ballon avant la joueuse" récite-t-elle impeccablement. Amandine est fan d'une autre Amandine ... Henry (61 sélections, 6 buts).

Dans la famille Vinatier, la passion du ballon rond ne s'est visiblement pas transmise de père en fille. "Ce n'est pas ma tasse de thé. Je m'adapte. J'essaie d'apprendre les règles, les techniques" explique Jean-Luc, le papa. En revanche sa maman Sylvie n'est jamais très loin. "Je suis au bord du terrain tous les samedis pour ses matchs et tous les mercredis pour ses entraînement. J'aime le football. Mon frère jouait et j'allais le voir également. J'allais souvent voir jouer le Stade Lavallois quand le club évoluait en première division" sourit la mère de famille.

"Je suis au bord du terrain tous les samedis pour ses matchs et tous les mercredis pour ses entraînement (...) J'aime le football" - Sylvie sa maman

Pousser les portes de Clairefontaine pour Amandine est un pas de plus pour réaliser son objectif. "Depuis toute petite je rêve de jouer en équipe de France". Ne comptez-pas sur la Mayennaise en revanche pour prendre le melon. "Non je suis bien entouré. Si jamais je commence à partir un peu loin, mes proches seront là pour me faire redescendre sur terre" déclare l'adolescente qui a la tête sur les épaules. Une belle qualité quand on aspire au professionnalisme. Dans le passé, une autre mayennaise a déjà été retenue, pour ce stage national : Océane Deslandes la capitaine de l'équipe de France U19.