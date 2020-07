Football : "une ligne défensive complète à construire" à l'Amiens SC pour Luka Elsner

A un mois de son retour en Ligue 2, l'Amiens SC a perdu ce vendredi 24 juillet son premier match amical de la saison 2020-2021. Une défaite 2-0 face à l'US Boulogne Côte d'Opale : un but encaissé en première mi-temps et un autre en seconde, dans un match disputé au Touquet.

En stage cette semaine dans la station balnéaire du Pas-de-Calais, l'Amiens SC a connu une première sortie compliquée, dominé de bout par en bout par son adversaire, qui évolue en National (troisième division). Malgré un onze de départ largement remanié, Luka Elsner n'est pas satisfait du premier match de ses troupes. "De notre côté, c'était d'une pauvreté forcément décevante" a souligné l’entraîneur slovène.

Symbole des difficultés, l'effectif en défense. Ce vendredi, Luka Elsner a débuté avec 4 jeunes défenseurs : Youssouf Asssogba, Dembo Gassama, Nathan Monzango et Calvin Miller, latéral gauche écossais de 22 ans, à l'essai, en provenance du Celtic Glasgow.

Si il ne veut pas "reprocher des choses" à ces 4 joueurs, le recrutement en défense est une priorité pour Luka Elsner : "on a une ligne défensive complète à construire, du latéral gauche jusqu'au latéral droit. C'est notre premier axe de travail. C'est extrêmement pénible d'être dans une situation comme on est aujourd'hui, où c'est vrai que l'on est loin d'avoir formé une équipe.

De leur côté, les titulaires de la saison dernière sont blessés (Aurélien Chedjou), partis (Christophe Jallet) ou en instance de départ (Bakaye Dibassy et Haitam Aleesami). Pas de Prince-Désir Gouano non plus, qui n'a toujours pas repris avec le groupe.

Première titularisation pour le nouveau gardien Yoann Thuram

A côté des nouvelles têtes en défense, les buts de l'Amiens SC en première mi-temps ont été gardé par une recrue : Yoann Thuram. Gardien d'expérience, âgé de 31 ans, arrivé du Mans en Ligue 2, il a eu plusieurs arrêts à réaliser contre Boulogne-sur-Mer. Il a toutefois craqué sur une erreur d'appréciation, concédant l'ouverture du score (39'), avant d'être remplacé à la mi-temps par Grégoire Coudert, le numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens.

Yoann Thuram s'est quand même montré philosophe sur sa marge de progression personnelle, comme celle de son équipe. "Je dirais que le résultat et le contenu, c'est un peu anecdotique. On va monter crescendo : on bosse bien avec Olivier (ndlr : Blondel, l’entraîneur des gardiens de but), et la team des gardiens de but. On a tendance à oublier qu'on est resté pas mal de mois sans compétition, et surtout, à notre poste les repères, il faut les retrouver, les sentir aussi."

Cousin de Lilian Thuram, champion du monde 1998 avec l'Equipe de France, Yoann Thuram sera certainement la doublure de Régis Gurtner, actuellement blessé, et incertain pour le premier match de Ligue 2. Le samedi 22 août, l'Amiens SC recevra l'AS Nancy Lorraine.

En attendant, il y aura la réception en amical à huis-clos du FC Chambly le samedi 1er août, dés 19h. Valenciennes (5 août), Caen (8 août) et Troyes (15 août) vont également affronter l'Amiens SC avant le début de saison en compétition.