Football : une reprise pleine d'incertitudes à l'Amiens SC

L'heure de la reprise a sonné pour les footballeurs de l'Amiens SC. Après plus de trois mois sans aucune compétition ni entraînement de groupe à cause du coronavirus, ils retrouvent cette semaine le chemin du stade de la Licorne comme ce que permet la phase trois du déconfinement.

Une reprise pleine de doutes alors que le club Picard se bat toujours en justice pour contester sa relégation en Ligue 2. On devrait savoir ce mardi si elle est actée par l'Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel et donc si l'ASC dépose ou non un nouveau recours devant le Conseil d'Etat.

En attendant, place donc au sportif, là aussi dans des conditions très particulières, liées au protocole sanitaire. Les joueurs et ceux qui les entourent seront d'ailleurs testés pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs au Covid-19. Dans les jours et les semaines qui viennent, le club sera aussi très vigilant et prendra, par exemple la température de chacun avant les entraînements.

Jauger la forme des joueurs

Des entraînements qui auront lieu à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour l'heure les joueurs, en tous cas ceux qui sont présent à Amiens, c'est à dire une majorité de l'effectif ne vont pas trop se croiser ce lundi et ce mardi puisque qu'ils vont, comme chaque année d'abord en passer par des tests physiques et athlétiques. Après des semaines de suivi à distance, le staff va devoir jauger la forme de chacun.

Stage au Touquet

Comme chaque été depuis quatre ans un stage est prévu au Touquet du 20 au 24 juillet. Tout comme au moins quatre matches amicaux contre Boulogne-sur-Mer (24 juillet), Chambly (1er août), Valenciennes (5 août) et Caen (8 août) avant une reprise le samedi 22 août en Ligue 2 ou le dimanche 23 en Ligue 1. Une énorme inconnue qui empêche pour l'instant l'ASC d'avancer dans son marché des transferts.