Football : une réunion d'urgence après de nouveaux incidents à Joué-lès-Tours ?

Le district de Joué-lès-Tours réclame une réunion d'urgence après de nouveaux incidents en marge d'une rencontre samedi 16 septembre dans le stade de la ville.

De nouveaux incidents ont eu lieu le 16 septembre dernier en marge d'un match au stade Jean Bouin de Joué-lès-Tours. Un arbitre a été la cible d'un jet de pierre, et une bagarre a éclaté à la fin de la rencontre. C'est la troisième fois que le club fait face à des problèmes extrasportifs, après ceux des mois de janvier et de mai dernier.

Des caméras ont pourtant été installées et la police municipale est désormais présente durant les matchs. Certaines rencontres ont également été délocalisées, mais rien n'y fait: les incidents se poursuivent. "Ce sont des violences urbaines gratuites" déplorait il y a quelques mois Eric Bédoyan, le président du club. Il se sent démuni et ce ne sont pas les réunions qui se sont déjà tenues en préfecture qui ont changé quelque chose.

Billetterie et locaux incendiés

Il n'y a pas que durant les matchs de football qu'il y a des problèmes."Cet été, les deux minibus du club ont été vandalisés. On a mis le feu à la billetterie et le tunnel qui mène au terrain a lui aussi fait l'objet d'un incendie. Une bagarre s'est même déroulée sur la piste d'athlétisme mercredi dernier!" Il souhaite que l'Etat, la mairie, et le club prennent leurs responsabilités.

En attendant, certains clubs visiteurs ne veulent plus se déplacer à Jean Bouin et le district de football demande une réunion en urgence.