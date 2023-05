Football : Une Squadra Corsa remaniée avant d'affronter la Sicile

La Squadra Corsa est de retour. Quatre ans après son dernier match et une victoire face à la Sardaigne (4-1), la sélection corse a tenu une conférence de presse à Lucciana jeudi 25 mai, pour y présenter sa nouvelle équipe qui ira défier la Sicile le 10 juin au stade Marco Tomaselli de Caltanissetta.

Un nouveau staff et des nouveaux visages

Et à nouvelle rencontre, nouveaux changements, aussi bien chez les joueurs que dans le staff. "Jean-michel Cavalli n'étant pas disponible dû à son poste de sélectionneur du Niger, nous avons décidé de remanier l'équipe encadrante, précise André Di Scala, président de la Squadra Corsa. Le staff sera constitué de Yannick Cahuzac, le nouveau sélectionneur. Il sera entouré d'Anthony Lippini et de Gary Coulibaly en tant qu'adjoints et d'Hervé Sékli qui sera entraîneur des gardiens. Tous sont des anciens joueurs de la Squadra. Le président tient à " remercier chaleureusement Jean-Michel Cavalli qui a été l'entraîneur historique de cette sélection. Il a toujours travaillé avec passion et son expertise du haut-niveau nous a été précieuse", rappelle t-il.

Le nouveau staff a donc composé un groupe de 23 joueurs, dont la majeure partie découvre la sélection. "Nous avions la volonté d'intégrer les jeunes de la génération 2000", confie André Di Scala. Ces jeunes joueurs sont issus de la nouvelle Squadra Corsa U20 qui a vu le jour l'an dernier lors d'une rencontre contre la Catalogne (victoire 2-1).

Au-delà de l'aspect sportif, l'objectif de ce déplacement est de développer les relations économiques et politiques entre les deux îles : "Les présidents de groupe de la Collectivité ont été invités, et également des partenaires privés, avance Di Scala. Après avoir joué contre la Sardaigne, la Catalogne et le Pays basque, c'est la suite logique de rencontrer toutes ces régions à fort potentiel."

Quid des projets futurs ? "Le plus grand des projets, confie André Di Scala, c'est de continuer à réunir les joueurs de autour de la Squadra Corsa. Je pense que nous sommes la seule région de France à être capables d'avoir une sélection de joueurs. Ensuite, et c'est un rêve un peu fou, on continue de penser que nous sommes capables d'avoir une reconnaissance comme les sélections des Antilles. On ne rêve pas de remporter la Coupe du monde, mais de perpétrer notre Squadra."

L'effectif en détails

Gardiens : Sacha Contena, Ghjuvanni Quilichini

Défenseurs : Jérémi Santini, Adrien Cinquini, Adrien Pianelli, Thibault Campanini, Dominique Guidi, Yohan Bocognano

Milieux : Thomas Berenguier, Yanis Cimignani, Anthony Roncaglia, Julien Anziani, Julien Maggiotti, Julien Benhaim, Alexandre Cropanese, Christophe Vincent, Rémy Cabella, Jean-François Grimaldi

Attaquants : Lisandru Tramoni, Matteo Tramoni, Felix Tomi, Christopher Ibayi, Benjamin Santelli