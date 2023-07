Football : une statue d'Arsène Wenger installée devant le stade du club d'Arsenal

Arsène Wenger, honoré par son club historique . Une statue du coach alsacien trône depuis ce week-end devant l'enceinte du club d'Arsenal, l'Emirates Stadium. Une s tatue du bronze qui sera officiellement inauguré mercredi prochain.

22 ans et trois titres de champion à la tête d'Arsenal

Elle mesure trois mètres cinquante et pèse plus de 500 kilos. Elle représente Arsène Wenger avec un trophée de Premier League entre les mains. Un titre qu'il a remporté trois fois avec le club londonien, entre 1996 et 2018 .

Elle a été installée devant la tribune Nord de l'Emirates stadium, où l'on trouve déjà la statue de Thierry Henry, autre légende du club.

Arsène Wenger, 73 ans, fera le déplacement à Londres pour inaugurer sa statue. Ce sera fait avant le match amical entre Arsenal et Monaco.