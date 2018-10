Nantes, France

Le FC Nantes a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Vahid Halilhodzic. Le Bosnien s'est engagé pour deux ans avec les Canaris. Il rejoint les bords de l'Erdre avec Patrick Collot (adjoint) et Cyril Moine (préparateur physique). C'est le quatorzième entraîneur depuis l'arrivée de Waldemar Kita aux commandes du club en 2007. Ancien attaquant du FCN entre 1981 et 1986, Vahid Halilhodzic a 66 ans.

Joueur emblématique de la Maison Jaune dans les années 80, troisième meilleur buteur de l'histoire du Club, Vahid Halilhodzic devient officiellement l'entraineur du FC Nantes ! 🔰



Communiqué :

👔 https://t.co/VYbK6SkscPpic.twitter.com/2R5H4btrFp — FC Nantes (@FCNantes) October 2, 2018

Halilhodzic, un personnage intransigeant

Crinière blanche, accent à couper au couteau et verbe haut, Vahid Halilhodzic est un entraîneur à poigne, intransigeant, autoritaire voir tyrannique selon certains. Avec lui, les entraînements sont pratiquement militaires. Rigueur et discipline avant tout. Et gare à ceux qui ne suivent pas les règles. Les Rennais Diatta et Reveillière s'en souviennent. En 2003, le Bosnien les renvoie chez eux à la veille d'un match alors qu'ils jouaient à la Playstation dans leur chambre d’hôtel lors d'une mise au vert.

© Maxppp -

L'homme aux costumes sombres et chemises blanches

Partout où il passe, Coach Vahid, l'homme aux costumes sombres et chemises blanches, déchaîne les passions. A Lille, il hisse le club de la Ligue 2 à la Ligue des Champions en seulement quatre ans (1998-2002). Et en Algérie, il mène la sélection en 1/8e de finale de la coupe du monde en 2014. Libre depuis son départ du Japon, Vahid Halilhodzic n'a plus en entraîné en Ligue 1 depuis 2005 et son passage au Paris Saint Germain. La question, c'est de savoir comment va t-il pouvoir cohabiter sur la durée avec le président nantais Waldemar Kita ? Les hommes sont volcaniques. Attention donc aux premières coulées de lave.