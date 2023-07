Football : Valenciennes est racheté par le fond d'investissement Sport Republic

Valenciennes (Ligue 2) vient d'être racheté par le fond d'investissement Sport Republic. Le club l'annonce dans un communiqué ce mardi. Le VAFC devient le troisième club du fond d'investissement danois basé à Londres après Southampton en Angleterre et le club turc du Göztepe SK.

Eddy Zdziech passe la main après près de 10 saisons

Sport Republic devient donc le nouvel actionnaire majoritaire du VAFC. "Son histoire, la fidélité et la ferveur de ses supporters, son stade et ses installations d’entraînements exceptionnels, son centre de formation classé parmi les meilleurs de France, font du VAFC un grand club de football avec énormément de potentiel" explique le nouvel investisseur.

Avec ce rachat, président du club Eddy Zdziech officialise son départ après près de 10 saisons avec les Rouge et Blanc. Valenciennes s'est maintenu de justesse en Ligue 2 les deux précédentes saisons. "Je suis convaincu que Sport Republic possède les capacités pour permettre au VAFC de poursuivre et d’accélérer son développement pour atteindre les objectifs les plus ambitieux", réagit-il dans un communiqué.

Avec ce rachat, une nouvelle ère commence pour le VAFC.