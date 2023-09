Football - Valentin Henry, invité d'Allo Malherbe : "le cadre sportif à Caen est merveilleux"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Valentin Henry à la cote auprès des supporters du Stade Malherbe. Tous ont salué lors de l'émission le bon début de saison du défenseur latéral droit en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, où il avait pourtant connu un deuxième exercice compliqué (19 matchs joués seulement, toutes compétitions confondues). Mais le joueur, qui fêtera la semaine prochaine ses 30 ans, s'est tout de suite adapté à la vie en Normandie : "on m'a toujours parlé de Caen, de l'attractivité de la ville, de la proximité avec la mer et les gens sont accueillants. Le cadre sportif à Caen est merveilleux parce que l'enceinte est merveilleuse, il y a des personnes saines dans le club, un groupe qui donne envie et des supporters qui apportent une ferveur, des émotions qui nous donnent envie de nous dépasser."

Pas d'inquiétudes particulières après la défaite à Laval

Un cocktail qui se traduit sur le terrain par un très bon début de saison, puisque le SMC est leader à la différence de buts après 5 journées. Valentin Henry au micro de France Bleu Normandie : "c'est très bien d'un point de vue comptable, avec du contenu, de belles ambiances avec du jeu et du plaisir. Lors des matchs amicaux, on avait montré de belles choses, mais sans espérer ces résultats dès le début. On a su dès la première journée imposer notre jeu avec des joueurs qui étaient déjà là l'an passé et qui ne demandaient qu'à entrer dans cette dynamique que le coach a mis en place." Un départ tonitruant, juste entaché par la défaite dans les arrêts de jeu à Laval lors de la 5ème journée : "on a perdu sur deux faits de jeu. C'est regrettable parce qu'on avait le match en main. Je ne pense pas que ce soit une déficience sur le plan mental. Là où on pourra juger notre performance mentale c'est si on réitère ce genre de performance en fin de match. Mais on n'est pas inquiet car ces faits de jeu ne se sont pas produits sur les quatre premiers matchs."

Premier gros test face à Saint-Etienne ?

Prochain match, ce samedi à domicile à 15 heures face à Saint-Etienne, après la trêve internationale. Première grande affiche face aux Verts ? "Ces matchs sont exceptionnels à vivre. C'est en effet l'un des premiers gros tests face à un club qui doit jouer la montée. Maintenant, le classement montre que l'équipe est aujourd'hui en recherche de points. Ca prouve que ce n'est pas un championnat facile. Oui, ça va être un match différent dans l'ambiance qui va régner autour du match, mais c'est une équipe qui vient avec de l'appréhension parce qu'on a montré des choses. On va les respecter parce que ce sont des joueurs de qualité, maintenant ça se règlera sur le terrain sur 90 ou 100 minutes !"

Déjà 17 000 billets ont été vendus pour Caen-Saint-Etienne qui sera à suivre, comme tous les matchs du SMC, à suivre sur France Bleu Normandie.