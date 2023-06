Football, verdict final pour Bergerac et Trélissac en National 2

Ce weekend des 3 et 4 juin 2023 est marqué par le grand retour en Dordogne, du championnat départemental d'athlétisme en stade, sur piste. Voilà 5 ans qu'il n'était plus organisé en Périgord. Nous n'oublions pas la grande finale pour le titre de Champion de France de Nationale 2 de rugby, entre Vienne et le CAP depuis le stade municipal de Vichy.

Football, N2, Bergerac termine par un carton face à Vierzon

Bergerac termine par un carton 6-1 face à Vierzon en National 2 de football - Bergerac Périgord FC

Bergerac 6-1 Vierzon. Samedi 3 juin 2023, à 18h00 fut donné le coup d'envoi de ce match de la 30ème et dernière journée du Championnat de National 2 de football. Vierzon, lanterne rouge, était condamné à la descente, quel que soit le résultat, Bergerac ne pouvait plus prétendre à la montée. Un match sans enjeu mais avec du jeu, puisqu'il ne fallait pas être en retard, les bergeracois ouvrent le score dès la première minute et Vierzon égalise à la troisième minute. Un match qui part sur les chapeaux de roues. Bergerac prend l'avantage peu de temps avant la mi-temps. La deuxième sera un festival offensif bergeracois, avec 4 autres but marqués. Score final 6 à 1 pour le 13ème succès de la saison du BPFC. Bergerac termine à la 3ème place finale et son entraineur, Erwan Lannuzel a dirigé son dernier match, il quitte le club où il gardera de formidables souvenirs.

Football, N2, Trélissac termine par un nul face à Nantes

Trélissac termine par un nul 1 à 1 face à la réserve nantaise - Trélissac FC

Trélissac 1-1 Nantes. Il n'y avait pas d'enjeu, non plus ,pour les trélissacois, ce samedi 3 juin 2023, pour ce match de la 30ème et dernière journée de National 2 de football. Tout va se jouer dans le dernier quart temps, Nantes trouve l'ouverture à la 82ème minute, mais son rêve de victoire n'est que de courte durée, puisque Trélissac obtient l'égalisation à la 89ème minute. Trélissac termine son championnat avec un bilan de 12 victoires, 9 nuls et 9 défaites et une belle 5ème place finale, après s'être fait peur pendant longtemps, en position de relégable.

Football, les affiches des finales de Coupe Dordogne

Les finales de Coupe de Dordogne se joueront le dimanche 11 juin 2023 en voici les affiches, chez les messieurs, Montpon/Ménesplet sera opposé à l'ES Boulazac à 18h30. Chez les féminines, à 13h15, Chamiers rencontrera Pays de l'Eyraud.

Basket, fin de saison pour le Boulazac Basket Dordogne en Pro B

Boulazac perd sa demi-finale retour au Palio face à Chalon sur Saône - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 83-84 Chalon sur Saône. Le couperet est tombé, mercredi soir, au Palio, lors de la demi-finale retour des play-offs de Pro B. Boulazac s'incline dans les dernières secondes et ne jouera pas la finale d'accession à l'élite du basket français. Ce sera Chalon sur Saône face à Chalons-Reims. On sait que le BBD a disputé les play-offs très largement diminué, avec les absences de Junakovic, Sané et Cassier et durant ce match, Paul Billong s'est aussi blessé et n'a pas joué le dernier quart temps. Un match à l'image de la saison. Un panier bourguignon marqué dans les sept dernières secondes du match !! Quelques instants auparavant c'est Boulazac qui voyait son ballon tourner autour du cercle et ressortir. Vainqueur au match aller et au match retour Chalon sur Saône retrouvera Chalons Reims en finale.

Pour Boulazac la saison s'est finie dans un Palio bouillant, avec plus de 4000 spectateurs et avec un match de très haut niveau. Une saison de grande qualité mais au cours de laquelle les blessures de fin de saison auront pesé lourd.

Athlétisme, bilan des championnats départementaux

Championnat départementaux athlétisme sur piste à Bergerac - Comité Dordogne Athlétisme

Ils étaient un plus de 100 athlètes sur le nouveau stade de Picquecailloux à Bergerac pour inaugurer une première compétition de haut niveau en Dordogne. Une quarantaine de bénévoles étaient mobilisés par le Comité Dordogne d'Athlétisme, pour l'organisation . La météo était propice à de belles performances, ce samedi 3 juin 2023, notamment sur le sprint et les sauts. Plus de 10 athlètes ayant déjà participé aux Championnats de France étaient présents. Ils ont attirés l'attention.

On retiendra bien sûr les plus belles performances suivantes :

- Milann Klemenic : il a survolé le 200m en 22"20 et a réussi la seule performance de niveau national Elite. Assez exceptionnel pour un cadet.

- Léa Refondini : elle a dominé le 200m aussi en 25"81 battant au passage son record personnel. C'est d'autant plus méritoire qu'elle était à Angoulême la veille sur 400m où là aussi elle battait son record en 56"81. elle entre dans le top 10 et peut envisager une finale aux France de Châteauroux mi-juillet.

- Anna Demene : avec près d'un mètre de mieux que ses adversaires, elle a réussi 5m28 en longueur à 17cm de son meilleur niveau.

- Sacha Gourgues : après un départ prudent derrière 3 corréziens, il a produit son effort dans le second virage du 400m Haies pour terminer en 57"62 ce qui le place au 22ème rang du bilan, qualifiable pour les Championnats de France. Ceci quelques minutes après être devenu Champion de Dordogne au triple saut avec un 11m83.

Un partie de ces athlètes retrouvera le chemin des pistes pour la prochaine étape des championnats, aux pré-régionaux à Limoges puis Niort les deux prochains week-ends.

Rugby, Périgueux champion de Nationale 2 face à Vienne

