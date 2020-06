Football : Vincent Créhin, le meilleur buteur du Mans FC vient de signer à Chypre

Vincent Créhin quitte Le Mans FC. Le meilleur buteur de l'histoire du club (73 buts en 4 saisons et demi) vient de signer à l'étranger à Chypre. Un contrat d'un an dans le club de "Néa Salamina".

Vincent Créhin, le meilleur buteur de l'histoire du Mans FC quitte le club. En plein confinement, il a eu une opportunité à l'étranger. Il vient de signer un contrat d'un an avec le club de "Néa Salamina". Il quitte la Sarthe avec beaucoup d'émotions.

France Bleu Maine : Comment et quand avez-vous décidé de signer avec Chypre ?

Vincent Créhin : Ben, déjà ça n'a pas été simple, parce que avec le Covid, on ne savait pas si le club allait ou non rester en ligue 2. On attendait aussi les entretiens avec le Mans FC. Et puis, j'ai eu cette opportunité avec le club de "Néa Salamina". C'était il y a une semaine et tout s'est accéléré.

France Bleu Maine : Comment se sont passées les négociations ?

Vincent Créhin : C'est mon agent qui a tout géré. En fait, les dirigeants du club de Chypre ont vu des vidéos de mes matchs et ils me voulaient. Ensuite, c'est mon agent qui a négocié le contrat. Je n'ai vu personne, et c'est d'ailleurs assez bizarre, car moi je suis plutôt de la vieille école, j'aime bien rencontrer le coach et le président avant de signer. Je sais qu'ils me veulent et que j'aurais du temps de jeu.

Vincent Créhin. © Radio France - FO

France Bleu Maine : Et les joueurs, vous les connaissez ??

Vincent Créhin : Non pas du tout. Là aussi, c'est l'inconnu mais c'est ça aussi qui est excitant. Je sais qu'il y a un belge qui parle français. Sinon, il y a beaucoup d'italiens.

France Bleu Maine : Jouer à l'étranger, c'était un souhait ??

Vincent Créhin : J'ai toujours eu une envie de jouer à l'étranger, mais aujourd'hui, je le vois surtout comme une opportunité. Comme beaucoup de joueurs, quand on voit que c'est un peu bouché en France, on aimerait bien essayer à l'étranger mais on ne veut pas faire n'importe quoi et encore plus quand on a une famille.

France Bleu Maine : C'est un projet familial ?

Vincent Créhin : Oui, on a discuté de la proposition avec mon épouse longuement. Et je pars en famille avec ma femme, mes deux enfants de trois et sept ans et mes deux chiens !!! Et même si j'ai un logement là bas, Chypre, ce n'est pas le Réal, je vais m'occuper du déménagement et de beaucoup de démarches administratives. Pour tout vous dire, je suis allé chez le vétérinaire, récupérer des passeports pour mes chiens !

France Bleu Maine : Vous êtes le meilleur buteur de l'histoire du Mans FC, que retiendrez-vous du club ??

Vincent Créhin : Oh la la, il y a tellement de choses à dire. Je pars avec beaucoup d'émotions. Je l'ai dit et je le redis, c'est une deuxième famille. Il y a eu de très belles choses. Les montées bien sur mais aussi plus personnel, quand je montais dans les gradins après avoir marqué un but. Le public était génial, même dans les défaites, les supporters étaient là. Sur les montées, je retiens notamment la fête et l'accueil que l'on a eu quand on est allé défiler à la mairie et aux Jacobins.

L'une des attaques de Vincent Créhin sous les couleurs du Mans FC contre Guigamp en février dernier © Maxppp - Jérome Fouquet

France Bleu Maine : Des regrets ??

Vincent Créhin : Oui, celui de ne pas pouvoir faire de pot de départ. En général, tous les ans, on se réunit tous au club, deux semaines avant la fin du championnat pour marquer la fin de saison et dire au revoir à ceux qui ont signé ailleurs. Là, je ne peux même pas faire un petit pot. Et puis autre regret : celui de ne pas pouvoir dire au revoir au public. En plus, j'ai joué mon dernier match à l'extérieur.